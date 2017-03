A falta de Thom Yorke, Jonny y Colin Greenwood, Philip Selway y Ed O’Brien, buenos son 18 músicos sobre el escenario de la Joy Eslava para recrear el repertorio más icónico de Radiohead. Y es que la banda de Oxford es especialmente esquiva con nuestros escenarios, sobre todo si hablamos de escenarios madrileños, esos que no pisan desde hace más de una década, cuando presentaron Hail to the Thief en la Plaza de Toros de las Ventas.

Ahora, podremos ver por primera vez a Radiohead sin verlos; es decir, podremos ver una recreación suya a través de AP Big Band, una orquesta de casi veinte músicos que combina jazz, hip-hop y electrónica para dar a luz uno de los repertorios más brillantes de la historia del pop mundial. Y lo harán en el escenario de la sala Joy Eslava el próximo jueves 27 de abril, cita para la que puedes pillar tu entrada en este enlace.

Radiohead de bote