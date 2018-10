Cuando John Lennon era un tierno adolescente de apenas 16 años, allá por 1956, y el rock and roll era apenas una promesa de revolución juvenil, decidió formar una banda, de la que era su inevitable líder, compositor y frontman. No eran The Beatles, pero sería el germen de aquello.

Se llamaban The Quarry Men, en alusión al Quarry Bank, colegio al que asistía en Liverpool, y estaba formada por varios de los chavales de su pandilla de amigos, e influidos por el boom del skiffle, un fenómeno musical que cobró especial éxito en 1956 por la canción Rock Island Line, cantada por el británico Lonnie Donegan. Aquel género, un preámbulo que introdujo la guitarra en la música moderna y sirvió como boceto de lo que sería el rock and roll en Gran Bretaña, era el principal pilar en el que se fundaban los devaneos beat de la banda de Lennon.

Dieron algunos conciertos ese año y el siguiente. Y fue en julio de 1957, durante un concierto de estos en una iglesia de Woolton, que llegaría el flechazo: John Lennon y Paul McCartney se conocieron, quitando del grupo a uno de los miembros originales; lo que daría paso a la incorporación de George Harrison, siendo el esbozo definitivo de lo que sería un cambio de rumbo, estilístico y de formación, hasta la llegada de una serie de baterías (Tommy Moore, Norman Chapbam, Pete Best) hasta la incorporación de Ringo Starr en 1962.

Y The Quarry Men, si bien murió con la mutación de aquel proyecto capitaneado por Lennon en los Beatles, fue recuperada como banda beatlemaníaca hace veinte años, en un 1997 en el que dos de los miembros fundadores (Rod Davies y Colin Hanton) junto a otros dos miembros que oscilaron en aquellos años de vaivenes Len Garry y Chas Newby) refundador a los Quarry Men. Ahora, tendremos una oportunidad de ver a este icónico proyecto, en el mejor contexto posible: la BeatleWeek que se celebrará en Valladolid dentro de unas semanas.

Será el sábado 17 de noviembre en el Auditorio de la Feria de Muestras de la ciudad castellanoleonesa cuando podamos ver en directo a The Quarrymen, en una ocasión única, ya que es probable que sea el último concierto que esta banda ofrezca en España. El concierto, que servirá como Homenaje a The Beatles pero que tendrá un carácter solidario, ya que los ingresos irán destinados a la Asociación Española Contra el Cáncer, ya tiene sus entradas a la vent .

Beatles pre-post