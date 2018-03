Se sabía que Putin renovaría su cargo en la presidencia rusa. Lo único que no se sabía era cuál iba a ser la cifra de participación. Y las que sabían lo que iba a suceder eran una de las bandas más críticas con el mandatario de su país, y que vivieron en sus propias carnes la limitación de sus derechos civiles: las Pussy Riot.

Tenían un as bajo la manga guardado en forma de canción-manifiesto, titulado explícitamente Elections y en el que expresan sus críticas al gobierno de Vladimir Putin, diciendo cosas como:

it’s the election day in Russia (guess who’ll win??)

and here is Pussy Riot’s new song & video – E L E C T I O N S

— Pussy Riot (@pussyrrriot) 18 de marzo de 2018