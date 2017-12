En un panorama en el que el que esa etiqueta tan transversal y ambigua como la del bien o mal llamado “indie” ha conseguido ocupar el grueso del calendario festivalero, que un festival prenavideño como el Purple Weekend siga celebrando la cultura mod, el rock and roll y el sonido clásico y retrofílico desde hace casi tres décadas es una declaración de intenciones: uno de los últimos bastiones de la cultura rock no sólo existe y resiste, sino que sigue insuflando el veneno del rock and roll en una época en la que parece que el rock ha vuelto a ser un género de minorías.

“Varios escenarios, locales volcados en la propuesta, mucho patear calle y tapear en los bares, y actividades para todos los públicos son las credenciales de este evento urbano en el que la única bandera es el rock and roll”, aseguran y aseveran desde la cita que volverá a ocupar las calles y escenarios de la ciudad de León (como El Gran Café, el Espacio Vías, el MUSAC, el Studio 54, el Pabellón CHF y el Oh León) el próximo Puente de la Constitución: entre el miércoles 6 y el sábado 9 de diciembre, ambos inclusive.

Además de una exposición enfocada a las publicaciones independientes en torno al movimiento mod y la cultura sixties, un desfile de moda de corte sixtie-mod, una feria del disco y mercadillo vintage, la presentación de un libro sobre los Kinks y la puesta en escena del musical Teen Surrender protagonizado por cinco preadolescentes; lo importante estará en los conciertos.

Entre los que liderarán el cartel nos encontramos a iconos del rock alternativo como los californianos Redd Kross o del punk primigenio como los australianos Lime Spiders, grupos contemporáneos que exploran el garage psicodélico como los neoyorquinos The Mystery Lights o el punk de los también americanos Together Pangea, el punk-rock de los ochenteros noruegos Psychotic Youth, el soul & roll de la americana Nikki Corvette and the Romeos o de los australianos The Frowning Clouds, el mod&roll de los americanos The Event, el rock and roll clásico de los alemanes Roman and the Rosarys, el powerpop encendido de los australianos The Living Eyes o proyectos estatales reconocidos como Stay (con nuevo disco bajo el brazo), el surf&roll de The Imperial Surfers o The Allnighters, entre otros.

Consulta quién toca cada día y cómo adquirir las entradas en la web del festival .

Purple Weekend 2017