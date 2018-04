La plataforma PureVolume.com anuncia su cierre tras 15 años de vida

Han pasado quince años desde que la plataforma de prescripción musical PureVolume saliera a la bitácora digital. Y no cumplirán los dulces dieciséis, ya que han anunciado que el portal cerrará a finales del corriente mes, el 30 de abril.

“Lamentamos informarte que PureVolume.com está cerrando. Si estabas almacenando música aquí, tendrás hasta el 30 de abril de 2018 para descargarla. Gracias por todo tu apoyo”

Eso advierte el anuncio pop-up que se despliega al entrar en la web. Una web que, como sucedió con MySpace hasta su cierre, se convirtió en uno de esos portales que ayudaron al cambio de paradigma de la difusión de nuevos artistas, siendo una de las puntas de lanza de otra manera de poner en común a las grandes bandas del futuro.

A PureVolume se le adjudica parte del éxito del grueso de los referentes del rock emo, aquella generación de bandas de la que forman o formaron parte Fall Out Boy, Paramore, My Chemical Romance, Panic! At the Disco, Twenty One Pilots, All Time Low o Boys Like Girls, entre otros.

El funcionamiento de PureVolume era muy similar a la de MySpace, aunque con interfaces diferentes: en la web, los artistas podrían crear sus propios perfiles con información, música para escuchar, actualizaciones de noticias, imágenes, conciertos… Los usuarios también podían crear sus perfiles con información e interactuar con otros usuarios y hasta con los propios artistas.

Volumen apagado