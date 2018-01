Al otro lado, Jaír Ramírez. Le llamo para hablar de todo lo que ocurre cuando pasa tiempo y recuperas un EP de hace una década para reeditarlo. Ambos estamos en zonas con poca cobertura y la distancia nos separa demasiado, pero hacemos lo imposible por no perder ni pizca de la primera y obviar la existencia de la segunda, y es un éxito.

Una parte del núcleo de Pumuky (la otra es su hermano Noé), pegado al teléfono, espera a que yo comience la charla que ya os aseguro me hubiera encantado tener en persona. Agradece la entrevista y dice que podemos hablar el tiempo que sea necesario. Rebosa amabilidad. El tiempo pasa volando porque algo funciona muy bien, que es hablar de la reedición de su hijo pródigo, Los exploradores perdidos, con un puntito de nostalgia y mucho cariño… Un regalo que sale del corazón directo a su público más longevo: el de siempre, y el que podrá volver a verlos nuevamente en Madrid este sábado 20 de enero, cuando se suban al escenario del Café La Palma.

Si las cosas se hacen así de bien, nada puede salir mal. Ni siquiera una charla con una desconocida como yo.

“Nunca es tarde para perderse”. Así anunciabais en redes sociales la reedición de Los Exploradores perdidos, un hijo pródigo que publicabais hace una década y que andaba perdido por alguna parte. Ahora lo recuperáis por primera vez en formato vinilo. Imagino que para vosotros, como poco, debe ser emotivo, ¿me equivoco?

Sí, la verdad es que es muy emotivo porque es un disco que en nuestra trayectoria musical y discográfica marca un poco un antes y un después por una serie de motivos; antes de este EP nosotros publicamos un LP, De viaje al país de las tormentas -digamos que este fue nuestro debut-. Incluso en esta época ni siquiera éramos una banda, ese disco lo grabé yo solo, en mi casa, realmente era un proyecto muy personal.

Pero ya en este segundo EP, Los exploradores perdidos, el que publicamos justo ahora hace una década, era nuestra primera vez para muchas cosas: porque era la primera vez que yo conseguía formar una banda estable (que fue la que grabó este EP conmigo); también fue la primera vez que entramos a un estudio de grabación; también fue la primera vez que colaboramos con otros músicos como, por ejemplo, algunos de los que participaron en este disco: me acuerdo de Abraham Boba, que ahora toca en León Benavente, o de David Cordero… Nosotros con este EP nos sentimos, por así decirlo, un poco más músicos, aunque yo llevara tiempo grabando maquetas, incluso ya había grabado un disco… Pero hasta ese EP prácticamente no nos sentíamos una banda realmente.

¿Cómo crees que ha llegado esta reedición de Los exploradores perdidos a ese público fiel que os acompaña desde hace años? ¿Regalazo?

Entendíamos que (y más ahora, en los tiempos que corren, donde todo es urgente y lo de hace una semana ya no es actualidad) reeditar un disco de hace diez años es un poco anacrónico, que es como algo de otras épocas y hoy día, quizás, con la mentalidad del momento, de las redes sociales, de lo inmediato, no tendría mucho sentido. Para nosotros esta reeedición es algo más bien sentimental o emocional; lo hemos hecho pensando en nuestros seguidores, en esa gente que nos sigue desde hace tanto tiempo… porque, aunque es verdad que no somos una banda conocida, más bien somos una banda bastante minoritaria, tenemos un perfil de seguidor que es muy fiel y muy fanático.

Este EP, que hacía además mucho tiempo que estaba descatalogado (era imposible de encontrar), nuestros seguidores más fanáticos con frecuencia nos preguntaban por él, nos decían que dónde se podía conseguir, que si algún día lo podríamos reeditar… Realmente lo hemos hecho como una especie de regalo a toda la gente que nos sigue desde hace tanto tiempo. Y lo hemos hecho casi más pensando en ellos que en el público nuevo que se nos pueda reenganchar ahora. Quiero decir que, en ese sentido, quizás no era la idea crear público nuevo, aunque igual alguien se pueda enganchar al proyecto con este puñado de canciones que tienen más de diez años, ¿sabes?

Bonito regalo para ese público de siempre y que os sigue acompañando en el camino.

Sí, básicamente es un poco por ellos, por esa pequeña familia que está un pendiente de Pumuky, a pesar de que somos una banda que nos dejamos ver muy poco (risas), y de que ni se sabe mucho de nosotros ni tocamos demasiado… Aún así, hemos querido que toda esa gente que nos sigue y nos escucha y que no se olvida de nosotros a pesar de los años, ofrecerle este regalo.

Elemento importante dentro de esta reedición es el tiempo, quizás es el mayor protagonista. Desde la primera edición de Los exloradores perdidos pasan años, los mismos que han pasado por ti como músico. ¿Cómo recuerdas esa época y qué queda de ti cómo músico de aquellos años?

Te puedo comentar que hacía mucho tiempo que yo no escuchaba este disco… Al final, cuando uno graba los discos y pasa el tiempo un poco los aparta y está más pendiente de lo nuevo, de eso que está publicando o componiendo en ese momento… Cuando surgió la idea de reeditar este EP me puse de nuevo a escucharlo para ver qué sensaciones tenía (porque también tenía que preparar una remasterización y hacer algunos retoques técnicos para la reedición del vinilo), y en cierto sentido percibí que, a pesar de que habían pasado muchos años, me sentía todavía muy cercano a la persona que era en ese momento… O, dicho de otra manera: pienso que esas canciones son muy cercanas al cancionero que nosotros hemos publicado más recientemente… veo una conexión bastante directa, por ejemplo, entre Justicia poética, que fue el último disco que nosotros publicamos, y Los exploradores perdidos.

En cierta manera, me ha hecho pensar en algunas cuestiones y, ahora que hablas acerca del paso del tiempo, te digo que las conclusiones que he sacado es que, es verdad que ahora todo el mundo está obsesionado con el cambio, con evolucionar, probar cosas nuevas… a veces, estas evoluciones están bien, incluso yo creo que nosotros hemos evolucionado con el paso de los años; pero muchas veces se percibe en algunos proyectos una evolución que existe como tal simplemente por ir detrás de la tendencia o por ir detrás de lo que en cada momento parece que funciona mejor.

En este sentido, lo que he percibido es que, tanto hace diez años como ahora, nosotros hacemos una música con sonoridades y textos muy similares, lo que indica que seguimos teniendo unas inquietudes más o menos similares y que nos movemos en unos terrenos que son bastantes reconocibles para las personas que reconocen el universo Pumuky. Sigo sintiendo a Los exploradores perdidos muy cerca, a pesar de que ha pasado el tiempo; creo que cualquiera de esas canciones las podríamos haber compuesto ahora mismo.

¡Joder! Yo, si fuese tú, me sentiría my bien. Noto en tus palabras satisfacción y alegría por cómo habéis hecho las cosas durante diez años. ¿Es lo mejor que puede sentir alguien cuando piensa en su trabajo?

Sí, es que seguimos sintiendo como nuestro aquello, ¿no?, y lo vemos cercano, no pensamos que sea algo de lo que ahora tengamos que renegar. Por supuesto, eso no quiere decir que si uno se pone a mirar cuestiones más técnicas, encuentra (sobre todo los músicos que quizás somos un poco perfeccionistas con algunas cuestiones) cosas que hubiera preferido hacer mejor: haber podido cantar mejor en una canción, o haber tocado mejor uno de los interludios… Pero son cuestiones que, a fin de cuentas, tampoco tienen tanta importancia. Lo que sí importa es la esencia.

Pero claro, han pasado diez años, es verdad que, como músicos, hemos evolucionado gracias a que hemos ido teniendo más experiencia. Pero la esencia de lo que había hace diez años la sigue habiendo ahora. Sí que nos sentimos satisfechos con el trabajo realizado y con el camino que hemos recorrido.

Una novedad ha sido vuestra decisión de reeditar Los exploradores perdidos con WeAreWolves Records y no con vuestro sello habitual, Jabalina Música. ¿Por algún motivo en especial?

Es curioso, pero somos amigos (de Jose principalmente, porque lo conocí primero a él y luego a Esteban) justo desde esa época. Recuerdo que en un concierto que dimos en Sevilla yo le regalé una copia de Los exploradores perdidos a Jose (por esa época él tocaba en Blacanova). Entonces, primeramente, somos amigos desde hace muchos años (una década) y a lo largo de todos estos años hemos continuado con el contacto, incluso la relación ha crecido, se ha ido intimando… Nos queremos, hemos coincidido en muchos sitios… Hemos fortalecido una amistad, que al final es una de las cosas más importantes que uno encuentra en el mundo de la música: poder hacer amigos y poder mantener relaciones con las personas. Además, somos socios desde hace algún tiempo porque nos están representando a nivel de management y a nivel de conciertos desde hace algo más de un año. Aunque es verdad que el último disco que publicamos fue con Jabalina (sello con el cual hemos publicado nuestras últimas canciones), Jose y Esteban nos ofrecieron reeditar con WeAreWolves Records este EP diez años después. Nos presentaron una propuesta y a nosotros nos pareció maravilloso poder sacar este disco con nuestros amigos.

También estamos en una situación en la que tenemos también bastante libertad de movimiento. Esto quiere decir que lo que queremos es sumar alianzas y Jabalina son nuestros aliados, en el sentido de que llevamos publicando discos con ellos desde hace un montón de años… WeAreWolves Records también son nuestros aliados, nos han publicado este EP… Pero también tenemos relación con otros sellos discográficos como, por ejemplo, el sello Keroxen, que es una plataforma cultural de Tenerife, que también celebra un festival del que también formamos parte… Lo que quiere decir que a nosotros nos gusta sumar amigos y aliados y el dónde y el cuándo vamos publicando discos depende más bien de que nos vayamos dejando llevar un poco por sensaciones y por emociones… Estamos muy abiertos, la verdad.

Qué buena es esa libertad de movimiento de la que me hablas. En la música también. Conocemos las sombras de la industria, pero cuando un músico tiene las ideas claras y se siente a gusto currando con uno sello determinado (o con varios a la vez) es una gozada.

Claro, nos gusta trabajar con cuantos más amigos, mejor; y cuanto más aliados tengamos, mejor. Porque, como bien dices, vivimos un momento en la escena musical donde es tremendamente complicado dar cualquier paso: por la precariedad, porque la mayoría de los músicos, económicamente, pasamos tiempos complicados… Cuantos más aliados podamos sumar para poder seguir adelante, mejor. Lo veo así.

¿Qué me cuentas de la presentación de esta reedición en Sala La Choza (Gran Canaria)?

Pues muy bien. La verdad es que tuvimos la oportunidad de tocar con otra banda, que son muy amigos nuestros, GAF y La Estrella de la Muerte (una banda de Tenerife que, además, van a publicar nuevo disco). Hemos tenido oportunidad de girar con ellos en península en alguna ocasión, somos una banda hermana, fue muy bonito poder presentar el EP en casa y con ellos. También, muy pronto, haremos una presentación en Tenerife (nosotros somos de allí, pero mi hermano y yo vivimos separados, estamos en islas diferentes, yo ahora estoy en Gran Canaria). Tanto tocar en Gran Canaria como tocar en Tenerife, para nosotros, es tocar en casa.

Tu hermano y tú siempre habéis sido un poco el núcleo de Pumuky. La banda ha atravesado por varios cambios de formación y ahora sois dos desde hace algún tiempo. Un formato que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. ¿Cómo os va de a dos?

Nosotros, lamentablemente, un lastre que hemos arrastrado prácticamente durante toda nuestra carrera, es que nos ha costado muchísimo mantener bandas estables. ¿Los motivos? Bueno, principalmente, porque vivir en Canarias dificulta estas cuestiones… con frecuencia, mucha gente joven que vive por aquí, se marcha a la Península a estudiar o trabajar… entonces es difícil; tampoco hay demasiados músicos del perfil que nosotros buscamos… es difícil mantener bandas estables en Canarias, o al menos para nosotros lo es. De hecho, te podría decir que nosotros hemos tenido una banda distinta con cada uno de los discos que hemos publicado. Te lo puedo asegurar. Es verdad, entonces, que justo desde Los exploradores perdidos mi hermano y yo estamos trabajando juntos hasta el día de hoy, pero el resto de compañeros han ido entrando y saliendo dependiendo un poco de las circunstancias de cada uno de ellos.

Ahora, el formato que llevamos es un formato muy cómodo porque mover el dúo es relativamente sencillo… llevamos así como un año, a principios de éste tuvimos oportunidad de dar algunos conciertos en Perú y Chile ya en formato de dúo… Lo mejor, la comodidad, no tener que depender de mucha gente. Pero es verdad que cuando uno dispone de una mayor banda, por supuesto, en los directos, a nivel de poder ofrecer más detalles o una riqueza musical más amplia, se agradece disponer de más compañeros, claro, son más manos para defender el proyecto. Pero es lo que hay, e intentamos en cada momento adaptarnos a las circunstancias.

Tocar lejos de casa para acercarse al resto del mundo es la vida del músico. ¿Cómo os han recibido?

Muy guay todo. No tocamos mucho… De hecho, es curioso, pero hace ya un par de años que no tocamos en Madrid, pero sí que hemos tenido oportunidad de tocar en sitios tan lejanos como Lima o Santiago de Chile, ¿no?… Anteriormente, también hemos hecho giras por México… Es bastante enriquecedor conocer otros públicos, ver cómo siente la música otro tipo de escena, conocer bandas de fuera que si no fuera porque estás in situ sería complicado dar con ellas (aunque hoy día con Internet uno puede encontrar cualquier cosa, pero también es verdad que Internet hoy día se ha convertido en un gran pajar donde encontrar algo es como encontrar una aguja).

Creo que, a veces, tienes que irte a una ciudad para, de repente, conocer un montón de bandas que molan mucho y hacer amigos. Con estos viajes sientes que la música no tiene fronteras y que personas que viven a miles de kilómetros de ti puedan conectar con tu música. Eso es verdaderamente mágico.

Al igual que la música no tiene fronteras, ¿para ti tienen fronteras las letras? En alguna ocasión has dicho que no tienes tabúes a la hora de escribir las letras y que en tu opinión sueles tratar temáticas muy dispares donde, a veces, eres muy explícito y otras, sin embargo, concedes a tus letras varias lecturas… Una frase tuya que me gusta es: “Casi nunca una canción de Pumuky habla solo de lo que en apariencia habla”. ¿No crees que estamos obsesionados con descubrir, en un momento determinado, de qué quiere hablar el artista?

Yo consumo mucha música, soy muy melómano, y es verdad que uno siempre tiene mucha curiosidad de entender qué quiere o quería decir tal música en esa canción que te gusta tanto… o entender un disco que te ha marcado tanto… Uno siempre tiene esa curiosidad. Pero es verdad que yo también a veces he pecado por descifrar ciertas letras, pero luego he recapacitado y he construido algunas conclusiones al respecto: de alguna manera he pensado que, en parte, he acabado un poco con la magia de esa letra al explicarla porque, en cierto sentido, sería mucho más valioso que cada persona pudiera realizar su propia interpretación de las letras dependiendo de lo que ella necesite.

Cuando uno escribe una canción y la publica, en cierto sentido esa canción deja ya de ser de uno y pasa a ser del que la escucha. Es verdad que últimamente tiendo a escribir textos cada vez más abiertos, donde pueden existir varias lecturas: una lectura más directa con un letra que transmite desde el primer momento, con pequeñas claves que pueden andar, por ejemplo, en el título de la canción o en alguna frase en particular, que te dan pistas para entender la canción de otra manera.

Y hablando de letras, las de Justicia Poética son brutales. En algún momento definías este trabajo como: “La necesidad de buscar consuelo y paz en otras personas”. Una definición perfecta si hablamos de directos, donde precisamente os reciben personas. ¿Recuerdas qué momentos os concedió aquella gira?

Es verdad que esa gira ya la dimos por finalizada hace algunos meses, pero fue una gira bastante intensa. Justicia Poética, a nivel de textos, es bastante descarnado… Es como un poco abrirte en canal y escribir exactamente lo que quizás necesitabas expresar, como si fuera una purga o necesitaras contarle un problema a un amigo. Cuando escribes la canción te ayuda pero, si la tienes que cantar diez o quince veces en diferentes conciertos, llega un momento en que de alguna manera también te puede afectar a nivel anímico. Sentimos que había gente que le ayudaba escuchar esas letras… letras como CRASH, por ejemplo, que de algún modo van en la línea de lo que comentabas.

Por lo tanto, nos sentimos satisfechos con que esos conciertos sirvieran de purga tanto para nosotros como para la gente que nos escuchaba. En ese sentido, entendemos que quizás nuestros directos no son los más festivos del mundo, en ellos no nos movemos demasiado ni siquiera hablamos mucho, o no damos demasiado espectáculo desde el punto de vista de una banda de festival… No somos ese perfil de banda, pero ofrecemos otro tipo de cosas al que viene a vernos.

Hablamos del último de vuestros trabajos, sí, pero somos muchos los que esperamos nuevo material. ¿Algún adelanto?

El último cambio de formación que ha tenido Pumuky (porque nosotros en Justicia Poética teníamos una banda que ya no está con nosotros y de la cual solo hemos sobrevivido Noé y yo) nos condicionó en todos los sentidos: a nivel artístico y a nivel de organización y estrategia creativa. Estamos intentando reformularnos para poder defendernos solos y preparar un repertorio solos. Esta limitación afectará al nuevo material, de hecho ya le está afectando.

Es algo que también siempre nos ha pasado, te pongo un ejemplo: hemos tenido épocas donde tocábamos con dos baterías… o sea, nuestra formación, en algunos momentos (sobre todo en la época del Plus Ultra). Pero antes de Justicia Poética nos quedamos sin batería (justo después de la gira mexicana). Claro, eso afectó a Justicia Poética muchísimo porque, al no tener batería, nosotros tuvimos que componer el álbum con cajas de ritmo y con más electrónica, lo que hizo que musicalmente eso le diera una personalidad distintiva a ese trabajo en particular: no había baterías reales, era todo electrónico.

Ahora, volvemos a ser un dúo, que somos menos, lo que se convierte de alguna forma en una limitación que por seguro afectará a nuevo disco. Lo único que te puedo decir es que estamos trabajando en nuevo material, aunque la verdad es que nosotros nos tomamos algo de tiempo para estar convencidos con lo que queremos presentar. Somos un poco exigentes, necesitamos estar muy convencidos de que lo que vamos a publicar nos convenza, primero, a nosotros. Nos han preguntado mucho últimamente, sí, y no podemos dar fechas, pero ojalá sea pronto.

Pumuky es uno de los grupos más respetados dentro de la escena independiente española. Vuestros discos siempre aparecen dentro de las listas especializadas. El reconocimiento en general es real. Pero hablando de futuro: ¿cómo queréis que sea el de Pumuky?

Aunque es verdad que hemos tenido la suerte de que nuestros discos hayan aparecido entre listas, nosotros somos una banda muy minoritaria. Sí tenemos un público bastante fiel, un poco particular y bastante fanático, pero es un público pequeño. La verdad que nos cuesta hacer cualquier tipo de valoración en ese sentido.

Con respecto al futuro, siempre hemos dicho que nuestro futuro siempre ha sido incierto y que nunca hemos tenido claro si íbamos a publicar el siguiente disco… nunca lo hemos tenido demasiado claro; el único objetivo y el único éxito es seguir haciendo canciones y continuar dando algún concierto que otro. Todo lo que esté fuera de ahí es algo que no esperamos y que, si viene, es un regalo.

