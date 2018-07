La neopsicodelia gallega en un baile ritual tribal de más de siete minutos

Ni muertos ni de parranda. Tras un debut que los posicionó cuatro años atrás como una de las bandas más prometedoras del último gran movimiento rockero psicodélico estatal, el ritmo de actividad de los gallegos Puma Pumku fue imparable. Previo descanso y reposo de ideas, el combo gallego se encerró hace unos meses, a finales de 2017, en el estudio coruñés La Cortina Roja a grabar nuevos temas que sirvan para relevar Is It in You?, que publicaron a través de Matapadre en 2014.

El resultado ha sido una colección de canciones que verá la luz en los próximos meses, pero que abre una nueva etapa para la banda; una etapa en la que, sin perder las marcas genéticas más singulares del proyecto, invita a abrir otros horizontes y caminos en su sonido.

Desde Notodo tenemos el placer de estrenar I Wonder, una pieza de más de siete minutos en las que bucean por las aguas más lisérgicas de la psicodelia rockera pero manteniendo la soga atada a los rituales de bailes tribales más libres, acercándose a matices que van desde Temples a Spacemen 3, Satori o Spiritualized. La propia banda ha definido así esta canción:

“Representa la energía de la música electrónica y tribal mezclada con melodías oníricas y reverberantes propias del pop, una oda a la música de baile. Estamos ante una pieza que nos lleva a pensar, de forma inequívoca, en grupos como Paradis o Tame Impala”

Puma Pumku