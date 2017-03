Unamuno decía que la mejor forma de ser universal es ser local. Tener raíces, ser leal a las raíces, que aparezcan permanentemente. Y al arte peruano raíces no le faltan: arte prehispánico, virreinal, republicano, mural contemporáneo… La Sala Alcalá 31 expone en Próxima Parada. Artistas peruanos en la Colección Hochschild, hasta el momento la mayor colección privada de arte contemporáneo peruano del mundo. Por la sala se han dejado caer Vargas Llosa y la Preysler, el fotógrafo Mario Testino, el curador para Latinoamérica del MoMa de Nueva York Luis Pérez Oramas, y hasta la mismísima Ana Botella. Todos podemos imaginar una inauguración con bandejas plagadas de Ferrero Rocher rulando por doquier. Y no es para menos: los responsables de tan magno evento son una pareja de la jet set peruana: ricos, guapos, jóvenes, cultos y mecenas. Se trata del matrimonio Hochschild, Eduardo y su esposa Mariana, que juntos poseen una de las más grandes fortunas de Perú, son portada de Forbes y desembarcan en Madrid para enseñar su fabulosa colección de arte contemporáneo peruano.

La colección llega a Europa por primera vez gracias a un acuerdo de colaboración con la Comunidad de Madrid con una selección de 66 obras de 43 artistas de las tres últimas décadas que ofrecen una visión representativa de los fondos de la Colección Hochschild. Fernando Bryce, Martin Chambi, Elena Damiani, Milagros de la Torre, Fernando de Szyszlo, José Carlos Martinat, Mario Testino y Tilsa Tsuchiya, entre otros, exponen su trabajo allí. Artistas cuyo formato va desde pinturas, esculturas, dibujos y fotografías hasta proyecciones y proyectos híbridos. El objetivo: dar a conocer el panorama artístico del Perú de las últimas tres décadas. Las creaciones, trabajadas por diferentes generaciones, presentan tendencias y prácticas pictóricas que oscilan entre la pintura indigenista, el surrealismo, la abstracción, el informalismo, el neo-expresionismo, el conceptualismo o el minimalismo.

Uno de los participantes, el artista abstracto Fernando de Szyszlo afirma en sus memorias que “el arte contemporáneo es una amenaza contra la pintura” y su amigo el escritor Mario Vargas Llosa dice de manera algo paternalista que el arte actual “ha perdido referentes”, que no tiene un canon, que vivimos una civilización del espectáculo. Lo cierto es que es inherente al arte ser un espectáculo porque el arte tiene que ver con lo visual. Los artistas del Renacimiento eran espectaculares; la Capilla Sixtina es espectacular. Es más, la feria ARCO es un espectáculo, un espectáculo dominado por los valores del mercado liberal, en el que se desarrolla un arte altamente marcado por sus dinámicas capitalistas. De hecho, la Colección Hochschild se ha llevado este año la A de ARCOmadrid 2017 “por su labor en la difusión del arte y de la creación visual actual de Perú y por la constitución de una colección específica”.

Y no es por desmerecer el premio, pero si nos centramos en el hecho de que las ferias de arte ignoran por su propia condición, cualquier propuesta no institucionalizada, y de que, al fin y al cabo, una colección privada de arte contemporáneo excluye por su propia naturaleza elitista todo aquello que se cuece en la escena underground, nos daremos cuenta de que la muestra deja fuera de la ecuación una parte muy importante de aquello que se viene haciendo en Perú en el ámbito artístico de las últimas décadas. Perú en los ochenta, al igual que España, retornaba a la democracia tras la dictadura de Velasco Alvarado y se encuentra con una serie de aparatos estatales debilitados, un movimiento cultural muy pobre y con que las grandes exposiciones de arte internacional no llegan al Perú.

El circuito oficial que constituyen las galerías de arte es escaso y elitista, y son pocos los artistas que logran estar dentro del circuito. No se habla de Perú, tierra de punk, tierra del mítico grupo musical Los Saicos, y con una cultura del Hazlo tú mismo hiperpotente; no se habla de la cartelería post punk, la visceralidad de lo “subte” y sus collages ochenteros, su impresionante gráfica, serigrafías y murales, el arte bajo el terror del Sendero luminoso y el surgimiento de grupos alternativos al circuito artístico comercial como el grupo Chaclacayo, el Colectivo Bichos o el Colectivo Perú Fábrica, entre muchos otros. En definitiva, todo un mundo artístico subterráneo, colectivo, político y musical con el fascinante país inca como escenario.

Próxima parada