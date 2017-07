Ya conocemos bastantes canciones de Prophets of Rage. Llevamos cerca de un año a tientas con esto del nuevo supergrupo que se ha montado Tom Morello y sus ex compañeros de Rage Against the Machine, otra vez sin Zack de la Rocha, pero sí con algunos de los nombres más importantes de la historia del hip-hop: Chuck D y DJ Lord de Public Enemy y B-Real de Cypress Hill.

Ya los hemos visto en directo en nuestro país, incluso: hace menos de un mes en el Download Festival. Allí pusieron en común algunas de las canciones que formarán parte del esperado disco homónimo que publicarán el 15 de septiembre, que contendrá canciones como Unfuck the World o No Sleep Til Cleveland. Ahora, conocemos una nueva pieza: Living On the 110, manteniendo ese sonido rapmetalero tan propio de RATM.

“Es una canción que habla de no tener un hogar: el 110 es una autopista en Los Ángeles y bajo ella viven miles de personas sin hogar. Bentleys y Rolls Royces pasan por encima de los pobres y sus casas improvisadas: una analogía perfecta de la grotesca desigualdad económica que afecta a nuestros tiempos”, ha dicho Morello sobre este nuevo single que nos avanzan.

Más profecías