No es por dudar del buen hacer de uno de los festivales más importantes del continente, y el último por confirmar su cartel tras la descarga que citas como el Mad Cool, el Sónar, el FIB o el Bilbao BBK Live habían hecho previamente, pero… ¿en serio el cartel del Primavera Sound lo ha filtrado uno de los grupos de la zona baja del cartel, prácticamente desconocidos para el gran público?

Nosotros dudamos en general de las casualidades; pero, de esta en concreto, dudamos por al menos estas tres razones centrales:

Claro que IDLES sabían que iban a actuar en el festival. Incluso sabían el día que lo harían, pero… ¿en serio tenían el cartel con el diseño definitivo y con la distribución de días de las decenas de bandas que desembarcarán en el Parc del Fòrum de Barcelona entre el 28 de mayo y el 3 de junio?

No es fácil hacerse con el ‘cartel’ o ‘póster’ del festival antes de que éste lo ponga en circulación: ni siquiera los grandes sellos y artistas tienen ese privilegio, una auténtica bomba de neutrones en sus manos. Pero más difícil aún es que un grupo considerado ‘menor’ dentro del cartel consiga hacerse con él y lo ponga en circulación siendo evidente que no había rastro en ningún sitio de que ya estaba circulando, estando la web sin un sólo artista confirmado y con el Twitter del festival poniendo fecha y hora al momento en que iban a hacer oficial su cartel. Huele un poco a chamusquina.

Quedaban tan solo unas horas para que el precio de los abonos cambiase. Quizá es su particular black friday, pero en plan dominguero de tarde; pero lo más probable es que, dada la rumorología que lleva desde hace semanas diciendo que este año la venta de abonos es mucho más lenta de lo que acostumbraban (recordemos que hasta hace más bien poco el Primavera Sound era el primero en agotar abonos: ahora lo es el Mad Cool con mucha diferencia), es bastante probable que desde el festival hayan decidido lanzar una especie de ‘bola extra’ para que, con el cartel “aparentemente” filtrado en redes y viéndose ‘obligados’ a hacerlo oficial ellos mismos a través de su página web y redes sociales, motive una compra masiva de abonos de último minuto, aprovechando que aún estaba a precio reducido.

Last hours to get your full festival ticket before the change in price! Don’t miss out!

¡Últimas horas para conseguir tu abono antes del cambio de precio!

Últimes hores per aconseguir el teu abonament abans del canvi de preu!

+ info: https://t.co/qddmSrhv5L pic.twitter.com/rCRIN1u0bG

— Primavera Sound (@Primavera_Sound) 28 de enero de 2018