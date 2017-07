Pocas bandas hay en el circuito de rock alternativo con mayor capacidad de jugar al “ahora no me ves”. Auténticos ilusionistas del circuito alternativo, desde Chicago el trío The Poison Arrows consiguen hacer del baile de la gambeta su propio leitmotiv para sonar a lo que quieran en cada momento.

No es raro que bajo ese aspecto de banda de querencia tan cerca del post-punk y el math-rock como del rock noventero de proyectos como Primus, Pavement, Sebadoh o Drive Like Jehu se esconda un conglomerado que lo mismo se acerquen a la música experimental que a la indietrónica o el hip-hop.

No son unos recién llegados: llevan más de diez años publicando algunos de los álbumes más inclasificables del territorio alternativo. Ahora, llevan algo más de dos meses con un nuevo retoño bajo el brazo: No Known Note, una colección de ocho nuevas canciones en la que, a diferencia de en sus anteriores ejercicios, relegan a un plano casi anecdótico a los teclados.

En Notodo tenemos el privilegio (y el placer) de estrenar en exclusiva el videoclip de la segunda parte de la canción que da título a su nuevo álbum.

The Poison Arrows