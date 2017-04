Justo en el momento en el que la literatura ha adquirido cierta musicalidad, y la música cierta poética, han aparecido figuras como Marwan, Diego Ojeda, Luis Ramiro, Rayden, Nach o Guille Galván (Vetusta Morla), por decir algunos nombres de esta nueva generación de músicos, que se han adentrado en el mundo de la poesía. Pero no son los únicos. Hay otros, como Mikel Izal (Izal) o Santi Balmes (Love of Lesbian), que han preferido la prosa.

Aunque sin duda, la mención de honor es para Bob Dylan. El creador de canciones-himnos como Like a Rolling Stone o Knockin’ On Heaven’s Door, sorprendió al mundo cuando se alzó con el Premio Nobel de Literatura.

Pero, ¿qué hace que todos estos artistas se lancen de cabeza al mundo de la literatura? Cuando compruebas que todos son los principales compositores de sus bandas, la respuesta se evidencia. Y es que el exceso de imaginación influye. Mucho.

Por supuesto, las redes sociales son el toque final de esta fórmula casi mágica. Internet es la llave que abre la puerta definitiva, la del éxito. “Nuestras primeras publicaciones confluyeron con la aparición de un movimiento, en parte apoyado en lo fácil que es y lo bien que funciona compartir textos cortos en internet”, corroboraba el propio Marwan. De hecho, esta vorágine digital llegó a tal punto, que Marwan y Diego Ojeda crearon su propia editorial independiente: Noviembre, conocida actualmente como Frida. Y gracias a ella, consiguieron atraer hacia las garras de la poesía a otros músicos como Luis Ramiro. Así lo reconoció el cantautor: “Marwan me decía que tenía que escribir poemas. Así que empezó como una especie de reto”.

Rayden no se quedó atrás en esta carrera poética. La literatura ha servido al rapero, para que el mundo entero descubra a la persona que hay tras su pseudónimo. En sus libros no es Rayden, sino David Martínez Álvarez. Según declaraciones, la literatura también le ha ayudado mucho a vaciarse totalmente por dentro. Aunque la ambigüedad le acompaña. ¿A qué te dedicas realmente? No está muy claro. “Para los poetas soy rapero, y para los raperos soy poeta”, confiesa.

El caso de Nach es parecido al de Rayden. Otro rapero reconvertido. ¿Por qué existe, entonces, el Nach poeta? “Mirando a través de la poesía he podido conseguir cosas que con el rap me habría resultado imposible”, respondía en una entrevista. Una vez más, se viene abajo esa barrera y queda patente la dualidad cantante-poeta.

La delgada línea entre poesía y música

No, la brecha entre literatura y música no es abismal. De hecho, son dos caminos, que al final desembocan en un mismo punto. “Es un cambio de tercio dentro de un mismo universo: contar historias que generan espacio para emocionarse”. Así lo definía en una entrevista Guille Galván, guitarrista de Vetusta Morla y autor del poemario Retrovisores.

Por supuesto, tanto el poema como la canción tienen su momento. Nacen en diferentes situaciones. En el caso de Luis Ramiro, esta delimitación está muy marcada. “Si yo agarro la guitarra y estoy canturreando, cuando me sale un principio de canción, sé que es una canción. Sin embargo, cuando estoy con mi cuaderno en un bar, lo escribo como poema”.

En alusión a esa doble faceta creativa, que aúna música y letras, la conclusión está más que clara. Al menos lo está para Jordi Roig, guitarrista de Love of Lesbian: “Para cualquier banda, es tranquilizador que el líder desarrolle su creatividad escribiendo libros, y no haciendo carrera en solitario”.

Una vía de escape, una manera de vaciarse por dentro, de llevar a cabo su propia catarsis, de hacer terapia, de canalizar las emociones. Y de que también lo hagan el resto de seres humanos, cuyos problemas no suelen distar mucho del de los propios autores. Así es la literatura contemporánea, especialmente la poesía. “Nosotros no hemos inventado nada, hemos bebido de lo que hemos leído y lo hemos adaptado a nuestras vivencias, a nuestro lenguaje”, llegó a reconocer Marwan.

Y a los lectores, todo esto, nos encanta. Artistas (casi) encumbrados en el mundo de la música, sufriendo por lo mismo que nosotros. Buscando la liberación. Ansiando romper las cadenas que los atan al pasado. Curándose a través de la poesía. Encima, tenemos la suerte de que no solo nos regalan pedazos de su vida a través de sus canciones, también lo hacen con sus libros.

Poesía, música y viceversa