¿Podríamos decir que estamos viviendo una época dorada para la radio? Puede. Programas como La vida moderna, Todopoderosos, Nadie sabe nada, yu, No te pierdas nada, Carne Cruda… unos más rigurosos y otros más cómicos; unos con más soporte y otros en medios menos dominantes… todos, en cualquier caso, cuentan con un sólido medio de comunicación para difundirse.

Hoy queremos hablar de esos otros podcasts concebidos solo para internet y que a veces pasan más desapercibidos ante nuestros ojos, pero que merecen –y mucho- la pena ser escuchados.

RADIO 5W

5W Crónicas de larga distancia es un medio de comunicación absolutamente independiente, con su versión online, su versión impresa y su radio. Aquí encontrarás podcasts sobre información y conflictos internacionales con una línea editorial muy clara: no dependen de la publicidad ni obedecen a un accionista mayoritario; apuestan de forma radical por la profundidad y la narración; y no son un contenedor de curiosidades y opinión, ni un centro estratégico de operaciones.

Aquí encontrarás programas sobre el ultraderechismo en Europa, las consecuencias de la guerra o la situación de Corea del Norte. El análisis que muchas veces le falta a los titulares que leemos.

HABLANDO DE OÍDAS Un programa sobre jazz diferente. HDO se centra, sobre todo, en la improvisación –de todos los tipos: libre, idiomática, no idiomática, temática…-, en la experimentación, en todo lo nuevo que está pasando sin dejar de lado lo que permanecerá en nuestros corazones para siempre.

Se agradece sobremanera este podcast, presentado, editado y producido por Pachi Tapiz, que explora todo aquello que los más puretas se niegan a admitir que está surgiendo. Porque todos queríamos y admirábamos a Cifu como el padre del jazz que era; pero hay vida después de Charlie Parker.

CARNE DE VIDEOCLUB

Con la fiebre del cine de los 80, Carne de videoclub ha visto su nicho dorado de nostálgicos crecer notablemente, pero su línea no se centra solo en las décadas de los blockbuster, sino de todas aquellas películas de nuestro pasado e infancia que nos dibujan una sonrisa. Programas dedicados a Un día de furia y Dentro del laberinto, pero también a La trilogía del dólar o a las bandas sonoras. Eso sí, prepárate para una buena dosis ochentera y noventera como ingrediente clave.

LA ÓRBITA DE ENDOR

Si aún no lo conoces, no está de más que le pegues una escuchada al programa más conocido y respetado sobre fantasía y ciencia ficción. Y no, no hace falta ser un freak para escucharlo. La Órbita de Endor nació en 2011 –pensado concretamente para iVoox-, con el fin de analizar con profundidad y rigurosidad los temas tratados en literatura, cine y cómic sci-fi de la mano de Antonio Runa.

Podrás encontrar programas monográficos, especiales (como los 4 programas dedicados a la serie de televisión Perdidos) o estándares. ¡Ojo! LODE (siglas del programa) también tiene varios spin-off entre los que se encuentran El Legado de Endor, Balas sobre Endos y Alternativa LODER. ¡Su propio “imperio contraataca”!

HISTOCAST

Hay muchas personas a las que les gusta ponerse programas de humor mientras entrenan en el gimnasio, y a las que les gusta escuchar programas de Historia y sacar algo interesante para el cerebro mientras ejercitan el bíceps. Si eres de esos, este es tu sitio. A través de una tertulia que no pretende dar lecciones a nadie, divulgan los hechos históricos como la conquista de Hispanoamérica que los medios no nos cuentan, o cagadas en el mundo del espionaje, o las mujeres pilotos de aviación durante la II Guerra Mundial.

Desde 2012 y cada dos semanas, publican sus programas que duran de 2 a 4 horas –profundos, hay que admitir que sí son-, y pueden alardear de sus 4 nominaciones a Mejor Podcast por la Asociación de Escuchas de Podcasting.

EL INNOMBRABLE de Darío Sztajnszrajber

“Filosofía con acento argentino” puede sonar algo cargante para algunos, pero desde aquí queremos hacer un llamamiento a la objetividad para hablar –y escuchar- el programa de Darío Sztajnszrajber. Este filósofo de apellido impronunciable ya recibió el premio de la Fundación Konex a su labor de divulgación, porque desde 2011 realiza una intensa actividad de difundir y acercar la filosofía a través de la televisión, radio y sus libros publicados.

El innombrable está disponible en iVoox y es una forma diferente de cuestionarte todo lo que das por hecho. ¿Qué es el mal? ¿Adónde nos lleva la frase de los Sex Pistols, “No hay futuro”? ¿Qué es Dios? Casi nada, amigos.

RADIO GLADYS PALMERA

Aquí tenemos que hablar de una completa plataforma de radio musical, cuyos programas e infraestructura nacieron en 1999, nada menos. Pero Gladys Palmera se merece, por lo menos, un hueco aquí.

Se definen como raritos o lunáticos, pero porque les gusta salirse de la norma, y así es la música que sintonizan: nunca siguen la moda, nunca se precipitan, siempre intentan currárselo para que lo que escuches sea diferente. Cada día de la semana podrás oír varios programas diferentes, sobre voces femeninas lationameticanas, sobre flamenco, sobre electrónica y rock… colaboran Martirio, José Manuel Gómez ‘Gufi’ y otros muchos.

MÚSICA PARA LLEVAR

Entre Pucho –cantante de Vetusta Morla– y Martin Page –fotógrafo y músico-, llevan a cabo este “programa musical casero-analógico-digital y tal de buena música y chorradas variadas”. Con su propia definición, dan como ganitas de escucharlo, ¿no?

En un mismo programa puede sonar Foxygen mientras hablan de Twin Peaks, o de la gala de los Oscars escuchando a Louis Prima. Lo mejor de todo, que entre sus improvisaciones y chascarrillos, siempre hay buena música, y la dejan sonar durante largos ratos. Lo peor de todo… ¡que ojalá hicieran más de un programa al mes!

RADIO 3 EXTRA

Nos permitimos la licencia de incluir en esta selección a Radio 3 Extra porque quizá no todo el mundo conozca su potentísima plataforma online –y solo online-, con contenidos alternativos a su programación habitual. Este año cumplió su 4º aniversario ofreciendo una fiesta de entrada gratuita en el Teatro Barceló, y presentó su nueva oferta de contenidos, como sus masterclass de 6×3 para aficionados a la guitarra; el arte sonoro en Resonancias; o la preparación de programas como Todo esto antes era mambo, que presentará Carlangas de Novedades Carminha (y colaborador habitual de Hoy empieza todo con Ángel Carmona). Esto, añadido a sus programas habituales, como La casa del Dub, En órbita o el indispensable Latinator que presenta Meneo.

Podcasts diferentes