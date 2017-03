La pequeña localidad pontevedresa de Tui ya tiene todo preparado para acoger esta semana, del 22 al 26 de marzo, la decimotercera edición de Play-Doc. El popular Festival Internacional de Cine Documental llega a las costas gallegas con una edición que incluirá desde estrenos mundiales, óperas primas, rarezas, obras perdidas y películas censuradas, además de un homenaje al Cinéma Direct y un buen surtido de cine gallego.

El controvertido cineasta franco-canadiense Dominic Gagnon sin duda será una de las estrellas de esta edición de Play-Doc. La retrospectiva dedicada a su cine se centrará en exclusiva en su trabajo de montaje elaborado a partir de material encontrado en internet. Destacando su perturbadora trilogía americana (Big Kiss, Good Night, RIP in Pieces America y Pieces and Love All to Hell) realizada al comienzo del mandato de Obama y en la que se vaticina la llegada al poder de Donald Trump; “Un cine que perturba e incomoda”.

El director además ofrecerá una masterclass y un programa de Cinema Direct canadiense, imprescindible para adentrarse en el cine documental y social del momento. El cine gallego estará más presente que nunca con hasta 12 películas, que se proyectarán junto con un ciclo de cinco películas elaborado en colaboración con la sala Metrograph de Nueva York, y el clásico de los años 50 On the Bowery, programado con el festival Porto/Post/Doc.

La programación se completa con los conciertos de Joan as Police Woman, Star Rover o The Dirty Coal Train, y un surtido de actividades paralelas que incluyen el apartado Retratos, uno de los talleres más peculiares del festival, en el que se incluye la proyección de el retrato audiovisual Death in the Port Jackson Hotel de la artista australiana Vali Myers entre otros tres.

El festival podrá seguirse además de en su sede física del Teatro Municipal por televisión en el canal Play-Doc TV donde se programarán algunas de las películas de esta edición.

La verdad del documental al alcance de un click.

Play-Doc