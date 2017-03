Que se les tenga que tener respeto por la indiscutible influencia que han tenido no solamente en el sonido de la música pop alternativa de nuestro país sino también por servir como uno de los primeros vasos comunicantes entre las relaciones del mal llamado indie y el mal llamado mainstream no quiere decir que Los Planetas tengan que ser unos intocables perpetuos, un grupo al que la crítica no debe osar criticar negativamente nunca, a los que siempre hay que entender sus supuestas vueltas de tuerca de vanguardia (muchas veces tardías) y que todo lo que digan vaya a misa.

Aunque precisamente eso, ir a misa, es lo que parece que pretenden en Zona Temporalmente Autónoma tanto J. como sus secuaces (¿o sus secuaces quizá no tanto?): un nuevo ejercicio conceptual en donde la islamofilia y la idea de rock and roll (o psicodelia en ralentí, más bien) como palo flamenco trata de encontrar un empaque más accesible, sazonado en un cancionero más digerible y menos arriesgado pero en un trance que roza el aburrimiento, aunque también deje algunos de los mejores momentos de los granadinos en al menos una década. Quizá el mayor problema es que el ego a veces lleva a los mejor capacitados a ser unos genios; pero otras veces unos simples ególatras.

PSICODELIA DE PROCESIÓN

Como si el gobierno les hubiese encargado poner banda sonora a las misas de La 2 de TVE que tanto revuelvo han generado estas últimas semanas tras el reclamo del órgano de Podemos de que se retiren de la programación, Los Planetas vuelven a articular un cancionero repleto de falsas saetas, o de canciones que se debaten entre las procesiones de Semana Santa y la psicodelia indie de baja intensidad.

Y es que precisamente ese era el objetivo de los andaluces en esta Zona Temporalmente Autónoma: convertirla en una especie de Zona Permanentemente Autómata, surtiéndonos durante más de una hora de un sueño eterno, repartiendo pequeños atajos a la flamencodelia de balcón, peineta y mantilla en canciones tan descafeinadas como Porque me lo digas tú, Una cruz a cuestas, Soleá, la Seguiriya de los 107 Faunos, Amanecer o esa jam session del desequilibrio y la synthcodelia que es Guitarra roja.

Rehabilitan, adaptan, reformulan o plagian versos de El Mochuelo o Manuel Vallejo, entre otros, con la intención de convertir en música cósmica o kosmiche alemana la canción popular más tradicional. Pero en vez de conseguirlo y, sobre todo, que el respetable lo reciba así, suena más ambición caduca, a intentona por sonar más cerca de los museos que del indie mainstream; a ejercicio elitista y casi clasista por quitarse su propia caspa para sacudirse sobre los hombros la caspa ajena.

Podemos seguir celebrándoles los intentos por dar un giro al sonido alternativo o asumir que, de momento, son solo intentos: de obras maestras, de revoluciones y cambios de paradigma y de conseguir realmente ensamblar tradición y vanguardia aún les queda unos palmos; sobre todo si los comparamos con la obra de Lole y Manuel, Camarón o Las Grecas, con el Omega de Morente y Lagartija Nick que sí consiguió diez años antes lo que ellos empezaron a explorar con premeditación y alevosía; o, más recientemente, con propuestas como las de Sílvia Pérez Cruz (para los neofolcloristas), Rocío Márquez (para el post-flamenco), el Niño de Elche (para los anti-todo), Rosalía (para los millenials) o Maka y Dellafuente (para los traperos). No es vanguardista quien quiere, sino quien puede y tiene vocación para ello.

LOS MEJORES PLANETAS EN DIEZ AÑOS NO SON GRAN COSA

Aun con todas las cojeras, los vaivenes, desequilibrios e inestabilidad creativa de Los Planetas en los últimos años (tanto en sus discos, sus proyectos paralelos, su discurso y sus directos) hacen de esta Zona Temporalmente Autónoma el principio de un renacimiento: el reencuentro con algunas buenas canciones, aunque no sean mayoría en el disco.

Esa cohesión entre psycho & roll y flamenco apenas se consigue en canciones como Libertad para el solitario o La Gitana, en parte gracias a las inyecciones sintéticas que consiguen trascender esa atmósfera de nana monotonal: quizá ese sea el mejor vehículo para articular ese discurso de flamencodelia o de rock and roll jondo que llevan persiguiendo desde hace más de una década y que sí consiguen imprimir en estas piezas y algunas de las más inspiradas de La leyenda del espacio (de Una ópera egipcia mejor no hablar: su álbum más intrascendente y el que los mostraba en peor y más crítica forma de su carrera).

Junto a estas, hay una suma de leves acercamientos al sonido de discos como Unidad de desplazamiento o Los Planetas contra la ley de la gravedad en las canciones más pop que han parido en más de diez años: Hierro y níquel, Espíritu Olímpico, Ijtihad y Zona Autónoma Permanente, algo así como un escaparate que podríamos titular “20 minutos con Los Planetas de su primera década”.

HASTA QUE J. NO LO DIGA, NO VALE

Está bien que los ídolos de los circuitos-nicho apoyen las músicas populares, se acerquen a ellas y tú acabes aceptándolas como parte de la genética de la cultura popular en vez de seguir escuchando hasta la saciedad patrones de músicas nicho que no representan el devenir cultural de tu entorno; pero si vamos a esperar a que J. desactive tus prejuicios con cada cosa que el establishment indie rechaza, mal vamos.

Ya sucedió con el flamenco, probablemente la mayor marca cultural estatal, y sin embargo rechazada por los circuitos de música alternativa hasta hace bien poco. Tuvo que ser Morente y su influencia en la escena musical granadina el que insuflara una obsesión que en Los Planetas ha cambiado radicalmente su sonido: desde La leyenda del espacio a esta parte, prácticamente todos los movimientos que ha dado J. han sido para conectar la música pop de ensueño con los palos flamencos, tanto con Los Planetas como con Los Evangelistas o el Grupo de Expertos Solynieve.

Ahora, su acercamiento al trap fue mucho más sinuoso, rehaciendo parte del texto del Ready pa’ morir de Yung Beef, uno de los iconos fundamentales de la escena trap estatal y cara más visible del colectivo PXXR GVNG, o ahora LOS SANTOS, que precisamente publicaban disco (PXXRIFICACIÓN) el mismo día que Los Planetas. Sin lugar a dudas, Islamabad es el mejor corte del nuevo álbum de unos Planetas que, una vez más, han encontrado sus mejores facultades mirando hacia afuera.

Quizá tengamos que esperar que J. empiece a reivindicar el reggaetón, las chirigotas, el electro-latino, la cumbia villera, el malambo, la EDM o la música balcánica para que, ahora sí, te rindas a ellas sin prejuicios y no te dé miedo reivindicarlas a ti también.

Los Planetas