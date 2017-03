Pocas veces un encargo de creación de una pieza sonora generó tal convergencia y unión de tótems musicales para ello. Y es que todo empezó cuando a Nico Muhly le encargaron una pieza para el Muziekgebouw Eindhoven.

¿Qué haría él? Pues citar a unos colegas que tenía en el WhatsApp: un tal Sufjan Stevens (sobran presentaciones), un tal Bryce Dessner (multiinstrumentista, productor, compositor de bandas sonoras y músico para bandas como The National, Kronos Quartet, Clogs y ex socio de Jonny Greenwood, entre otros) y un tal James MacAlister (multiinstrumentista, también; músico habitual de Sufjan Stevens pero también de The Album Leaf, entre otros).

¿El resultado? Un proyecto llamado Planetarium con el que publicarán el próximo mes de junio a través de 4AD un primer álbum inspirado, claro está, en planetas, fuerzas celestes, estrellas y demás iconografía espacial. Todo ello conectando la música clásica con la indietrónica, el pop, el folk o la música urbana en un proyecto tan megalómano e inclasificable como universalmente planetario.

Los galácticos