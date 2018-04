Hubo cierta confusión en los últimos años a la hora de hablar de Plan B. Por un lado, es un dúo de reggaetoneros puertorriqueños que firmaron cuatro álbumes con un buen compendio de hits latinos (los más sonados, Fantática sensual, Frontea o Pa’l Piso); pero, por otro, además de aquel proyecto en el que Carlos Jean le sacaba los cuartos a Ballantine’s y nos descubría a una voz como Lucía Scansetti tras una convocatoria realizada a través de (¡ay!) El Hormiguero; cuando hablamos de Plan B hablamos de Benjamin Paul Ballance-Drew, proyecto que, de algún modo, tomó el relevo a The Streets.

Y es que este Plan B británico (es londinense este joven de 34 años) se debate entre el britrock de autor, ciertos aires hooliganistas (hay aires a Kasabian, Oasis o Sleaford Mods; e incluso actuó años atrás en festivales como el FIB) pero, sobre todo, juega con las diferentes vertientes y posibilidades que da la música urbana: el hip-hop, el grime, el r&b, el drum’n’bass o el dubstep.

Lleva bastantes años sin publicar un nuevo álbum (de momento, solo tenía dos: el segundo, data de 2010; aunque en 2012 compuso la banda sonora de la película Ill Manors); pero ahora pondrá solución a esto. Y es que la próxima semana verá la luz Heaven Before All Hell Breaks Loose, que aparece en un momento en el que Plan B puede servir de bisagra entre el sonido de la música alternativa británica, las músicas urbanas de masas (no sabemos si atreverá con el reggaetón) y las melodías de autor de corte souly que tanto explotan las radios comerciales.

Hoy ha estrenado Mercy, nuevo single (y el más pistero de todos), pero en las últimas semanas ya había mostrado cinco canciones más, con lo que ya son seis los singles que ha puesto en común Benjamin.

Plan V de Vuelta