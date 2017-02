PJ Harvey ofrecerá su primer recital poético en España en el mes de marzo

El año pasado se dejó ver por festivales como el Primavera Sound y el BIME, y ahora PJ Harvey confirma una nueva fecha en nuestro país… pero en esta ocasión no para presentar su último disco, The Hope Six Demolition Project, sino para realizar un recital poético.

Lo hará aprovechando que hace poco más de un año la editorial Sexto Piso publicó en nuestro país El hueco de la mano, una colección de poemas vinculadas directamente con el concepto de su último disco (y viceversa), resultado de sus viajes con el fotógrafo Seamus Murphy por territorios como Kosovo, Afganistán y Washington D.C.

Se estará presentando dentro de la programación del Kosmópolis, “la fiesta de la literatura amplificada” que alberga el CCCB barcelonés entre los días 22 y 26 de marzo. Polly Jean Harvey ya se ha meneado por festivales literarios internacionales como el London Literature Festival, el Festival Internacional de Literatura de Utrecht, los Encuentros de Fotografía de Arlés o el Melbourne Writers Festival; pero esta será la primera vez que lea sus poemas en España.

Las entradas se podrán adquirir a partir del próximo 21 de febrero en la web del Kosmópolis.

PJ Writer