PJ Harvey publica por sorpresa un single de dos canciones

Nadie contaba con ello, pero PJ Harvey tenía un as bajo la manga, a tan solo un año de haber publicado The Hope Six Demolition Project. Bueno, en realidad dos ases: A Dog Called Money y I’ll Be Waiting, las dos canciones que forman parte de un single de 7’’ que se pone en circulación hoy mismo a través de plataformas digitales y que ha grabado con dos sospechosos habituales del universo Polly Jean: el productor Flood y el músico y productor John Parish.

Las dos piezas, claramente descarnadas y debatiéndose entre la árida crítica sociopolítica en un entramado de aires lúgubres, y el romanticismo más crudo que recuerda a la PJ Harvey de sus álbumes más acústicos y autosufucientes de los años ’90, servirán para que tengamos excusa para, cuando nos visite el 23 de agosto en el Poble Espanyol de Barcelona, tengamos nuevas melodías que cantar.

PJ por sorpresa