Todo tiene un precio, como quedó plasmada en aquella icónica escena de la película Nueva reinas. Por poco que fuere, ¿no os apetecería ver algún nuevo capítulo de vuestra serie favorita compartiendo palomitas y cojín en el sofá con alguno de los intérpretes que la protagonizan? Eso pensó, mira por dónde, Brad Pitt, cuando asistió hace unos días a una gala benéfica para recaudar fondos para Haití y acabó ofreciendo 120.000 dólares para ver un nuevo capítulo de Juego de tronos junto a Emilia Clarke, actriz que encarna a Daenerys Targaryen.

El evento, organizado por Sean Penn y que se celebró en los Milk Studios de Los Ángeles, ofrecía diversas pujas que no sólo tenían que ver con el mundo de las artes y los espectáculos, pero que tuvo uno de sus momentos más curiosos en esa puja de Brad Pitt por ese curioso premio. Más curioso aún es saber que no lo ha conseguido: no se animó a pujar los 160.000 dólares que acabó ofreciendo otro asistente a la gala.

En la puja por ver un nuevo capítulo de la exitosa serie de HBO junto a La Madre de los Dragones, también pujó otro de los protagonistas de la serie, como Kit Harington, quien interpreta al otro protagonista, Jon Snow; aunque Brad Pitt fue la cara más mediática que más alto pujó. También lo había hecho por hacerse con un cuadro que, finalmente, acabó llevándose Arnold Schwarzenegger.

Para no irse de vacío, el ex marido de Angelina Jolie acabó haciéndose con la puja de vivir una “experiencia exclusiva” con los San Antonio Spurs, uno de los mejores equipos de la NBA, al aportar 40.000 dólares. Calderilla para su bolsillo y apenas un tercio de lo que ofreció por compartir palomitas con Emilia Clarke.

Juego de Pitts