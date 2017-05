Música y performance vuelven a ser las protagonistas de las Picnic Sessions de la CA2M que este año dirigen María Jerez y Magui Dávila bajo el título Arbustos, sustancias, pelos, ruidos. Para quienes todavía no las conozcáis, se tratan de unas veladas arty de jueves noche en las que músicos y un variopinto plantel de artistas de diferentes procedencias convierten la terraza del museo mostoleño en un espacio de ocio cultureta bajo las estrellas. Los cuerpos y el lenguaje serán los protagonistas de las diferentes performances poéticas, piezas sonoras y conciertos que se irán desarrollando cada jueves desde el 1 de junio hasta el 4 de julio a partir de las 21h con entrada totalmente gratis.

Los artistas plásticos y performers Clédat & Petitpierre, inaugurarán la primera Picnic Session del jueves 1 de junio, con una performance sobre la escultura y los cuerpos animados, a la que seguirá el diaporama performativo de Antonio Ferreira en el que el parpadeo ocular es el protagonista. La noche acabará con un concierto de la cantante estona Inga “Lolina” y su trabajo intragénero de vocales low-fi, dub, rap y electrónica.

El Jueves 8 de Junio arrancará con el show de Electrohumor de Bárbara Sánchez y Jaime Conde Salazar. De postre, Música Prepost mostrará su pieza sonora Paraíso Tabú (aquella que programamos en aquella icónica Sesión Notodo), con la grabación de una mini película en directo. La performance sobre el uso del lenguaje, Arbusto ardiente de Amaia Urra dará inicio al la tercera sesión del jueves 15 de junio, que continuará con la propuesta del folktrónica extraterrestre de la excéntrica e inclasificable compositora (y ex actriz cómica) argentina Juana Molina, presentando su séptimo disco, Halo.

Para la sesión del Jueves 22 de junio habrá que llegar un poco antes, ya que empezará a las 20h en lugar de las 21h con la performance coral Nature FR de Tamara Alegre, Ludvig Daae, Louise Dahl, Hana Lee Erdman, Mårten Spångberg, Hanna Strandberg y Alexandra Tveit. En la última sesión del mes, jueves 29 de junio, habrá performance doble, por un lado la de la coreógrafa y bailarina Arantxa Martínez en torno al cuerpo híbrido y por otro la de Claudia Pagès que explorará el uso y poder del lenguaje. Durante la noche el artista Theo Filmo desarrollará su acción Retrato Callado con el dibujo como herramienta.

Las Picnic Sessions de Julio arrancan el Jueves 6 con la pieza vocal tragicómica contra la violencia de género Ye-gua-ye-ta-yu-ta, de Mercedes Azpilicueta. Seguida por el concierto performativo de Anto Rodríguez: un popurrí de pop y nostalgia. El ciclo se cierra la noche del jueves 13 de julio con una sesión por todo lo alto. La acción/improvisación poética de interacción con el público llevada a cabo por el artista Pablo Urizal dará inicio a la noche, que seguirá con el ritmo trópico electrónico del argentino Chancha Vía Circuíto. La velada finalizará con la performance This is not an image but every image at once, de Ignacio de Antonio, y la sesión de baile pop contemporáneo de la artista serbia GNUCCI aka Ana Rab.

Como puntilla deliciosa para que te lleves un recuerdo de tu paso por las Picnic Sessions, la poeta y artista argentina Fernanda Laguna estará presente en todas las sesiones elaborando insitu una suerte de estampitas a modo de escapulario que podrás llevarte a casa.

¡A menearse todos en las Picnic Sessions! que este año llegan moviditas y condundentes.

Picnic Sessions