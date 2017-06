Culto, pleitesía, páginas y disparadores: vuelve la oda definitiva al fotolibro

Aprovechando la coyuntura que otorga el hecho de que coincidan en tiempo y ciudad PHotoEspaña y la Feria del Libro de Madrid, ¿qué mejor que hacerle culto al fotolibro? Eso es lo que desde La Fábrica llevan proponiendo desde hace tres años con la PHotoBook Week: un gran encuentro en donde el libro fotográfico será el protagonista a través de una serie de actividades, desde conferencias y presentaciones a firmas y talleres, que rendirán culto a su figura.

Será entre estos dos viernes (hoy, día 2, y el próximo 9 de junio) cuando La Fábrica nos invite a esta nueva edición, en la que nombres propios y de flagrante actualidad como los de Antoine d’Agata (que además protagoniza una de las mejores exposiciones de PHotoEspaña: la controvertida y rupturista Corpus que se puede ver en el Círculo de Bellas Artes) o Anders Petersen, Cristina García Rodero, Eduardo Arroyo y Elisa Gonzaléz Miralles, todos ellos con títulos recientes publicados por La Fábrica.

No serán los únicos que presentarán sus nuevas referencias fotolibreras: el fotógrafo Peter Fraser presentará su Mathematics; Max Pinckers hablará de su obra; Fernando Maselli presentará su Artificial Infinite; Eduardo Nave hará lo propio con Like, un libro que se cuestiona si es posible expresar la emoción del descubrimiento en un mundo que nos bombardea con imágenes; y se presentarán tanto el libro Fanzines: de Rockocó al Madrid de los 2010 con imágenes del icónico Miguel Trillo; o proyectos editoriales como el de la biblioteca itinerante Zines of the Zone, la editorial especializada en fotografía sueca BlackBook Publications, la distribuidora y editora de fanzines Paisana Books o la plataforma londinense Photocaptionist que promueve la relación entre fotografía y literatura.

En cuanto a talleres y encuentros con entidades, por un lado el británico Stephen Gill impartirá una masterclass para potenciar la técnica propia; por otro, la editorial Raum Press nos invitará a crear un fotolibro colectivo a través de imágenes de plantas domésticas; por otro Julián Barón nos mostrará ejemplos de libros maquetas; por otro Miren Pastor nos mostrará su particular selección de fotolibros; y por otro Gonzalo Golpe nos introducirá en el universo de un serial de editores independientes latinoamericanos.

Para más información, entra en la web de La Fábrica.

