Hay tres Phoenix diferentes en su regreso. Ninguno de los tres es especialmente bueno, ni determinante ni siquiera definitivo, pero esta tricefalia que nos devuelve al combo de indie-rock francés más internacional que ha parido el siglo XXI, tras los cuatro años de hiato discográfico que impusieron tras el intrascendente y prescindible Bankrupt!, nos presenta en este Ti Amo un serial de opciones de la deriva que puede que puede hacer del proyecto capitaneado por Thomas Mars algo que rompa los cánones del sonido indierockero más urgente.

EL EUROPEÍSMO

Son franceses. De Versalles, concretamente, el sitio en el que se firmó el tratado de paz que puso fin a la Primera Guerra Mundial. No serviría de nada, pero es una marca, un logotipo, y algo que no tiene por qué replicar un grupo que lleva casi dos décadas dándose al hedonismo, el baile, las melodías inmediatas, los raros peinados nuevos y los ropajes cool.

Sin embargo, hay algo de reivindicación europeísta, de empezar a patear el tablero anglófilo y anglófono que han portado en todos sus discos, a excepción de algún que otro guiño hacia adentro. No es que con Ti Amo vayan a solucionar la deriva de la Comunidad Económica Europea o vayan a poner banda sonora oficial desde la acera de enfrente de las propuestas de Le Pen ni que se vaya a imponer una nueva hermandad eurocentrista; pero sí que sienta un precedente diferente: el de comenzar a abandonar con cierto protagonismo el habla inglesa para firmar hits de discoteca indie.

Y en este Ti Amo eso se ve desde el título, recogido del segundo corte del álbum: una canción en la que hay guiños a iconos pop italianos como Franco Battiato o Luchino Visconti pero sin perder las marcas de agua de su sonido pero incorporando severos guiños a la idea de italo-disco. No es el único corte: la italofilia se deja ver en medios tiempos de aires ochenteros como Fior di Latte; en ese hit de cierre, ultramelódico y bailonga Telefono; o esa suerte de revisión de Erasure que impacta en la ambigua y etérea Via Veneto.

Asimismo, los guiños hacia su propio país en esa facción nu disco que dejan ver en Goodbye Soleil o en esa suerte de tótem afrobeat (incluso samplean el Expensive Shit de Fela Kuti) que es Fleur de Lys, posiblemente la mejor canción de esta decena de cortes que forman parte de la sexta placa del combo francés.

EL STROKEÍSMO

Es un punto común desde que irrumpieron. Lo hicieron casi a la vez, y The Strokes y Phoenix convivieron sana y pacíficamente, aun a sabiendas de que la penetración e influencia que la banda neoyorquina tuvo en el circuito alternativo del siglo XXI está siglos luz por delante de la influencia de la banda francesa, que siempre se ha quedado en un segundo o tercer plano, incluso siendo acusados de ser “una copia” de la banda de Casablancas, Hammond Jr. y compañía.

Aun no se han desprendido de esos guiños indie-rockeros rectos, esos riffs circulares, esas estructuras que se debaten entre el nervio del rock alternativo contemporáneo y las cavilaciones de la música de baile más moderna.

En este Ti Amo los casos más evidentes se ven en canciones como Tuttifrutti o Lovelife, que parecen descartes (aunque descartes buenos, eso sí) de los últimos álbumes de unos Strokes más dados a esa falsa baja fidelidad que imprimieron en álbumes como Angles o Comedown Machine; o incluso en una Telefono que, por momentos, parece sacudir melodías de los Strokes del estribillo de You Only Live Once.

EL DANCE

En Ti Amo se baila, y mucho. Y eso está bien, dada la deriva que años atrás ciertas bandas de la nueva generación de indie se habían dado por las atmósferas más oscuras, menos nítidas del pop alternativo, más cerca del post-punk y los ritmos mecánicos o vaporosos que por las líneas rectas de esa música de discoteca tan cerca de los Bee Gees como de los Talking Heads.

Y precisamente en ese punto, a ese juego parecen querer jugar Phoenix en algunos de los cortes más hedonistas del álbum. Imposible no darse al meneo de cadera y al tempo marcado con el pie en auténticos hits de indie-dance como Tuttifrutti, la sintética J-Boy que mejora y redimensiona hits nocturnos de Kavinsky o Desire, una Ti Amo que tira de bajo disco-funk para marcar el ritmo de una de las canciones más simbólicas del redondo o una Fleur de Lys que también coquetea con la bola-disco en territorio contemporáneo.

