Una fortaleza del siglo XV del límite entre las dos Castillas y Madrid y más de veinte nombres dispuestos a erosionar las paredes de puro rock and roll durante dos días. Esa es la propuesta del Phantom Fest: reunir a solo 600 personas (no es que no tengan grandes objetivos: tienen objetivos muy sibaritas) en un festival de rock gourmet, con algunos de los nombres fundamentales del blues y la canción rockera de ayer, hoy y mañana, tanto del territorio estatal como internacional.

Será los próximos viernes 14 y sábado 15 de julio cuando el Castillo de la Coracera, en el municipio madrileño de San Martín de Valdeiglesias (lidiando con Ávila y Toledo), pase de ser aquella antológica residencia y pabellón de caza que mandó a construir el noble condestable, valido y maestre castellano Álvaro de Luna en el siglo XV, a nueva centralita del rock and roll más aceitoso, directo a la yugular, sin paliativos.

Alguien tendrá que sostener las paredes para disfrutar de directos de nombres básicos del circuito internacional, como será el caso del punkabilly de los británicos King Salami & the Cumberland 3, el rock and roll añejo y vintage de los londinenses The Fuzillis, el rehabilitado sonido de Las Vegas por obra y gracia de Reverendo & the New Preacher Boys o el encendido twist & roll de MFC Chicken con la colaboración de Sister Cookie.

Pero quizá, y a excepción de iconos contemporáneos en expansión como Guadalupe Plata, Cannibals y The Limboos, el grueso de los que poblarán el cartel del Phantom Fest serán nombres en íntima relación con los albores del rock and roll de autor de las últimas décadas: desde el insigne Víctor Coyote a unos Allnighters que siguen siendo la banda de r&b más histórica del país, la mutación de Artemio (miembro fundador de Los Enemigos) en formato one-man-band, el piano & roll de Mike Sánchez, el renacimiento de un símbolo del rock and roll de los ochenta como Dogo (otrora líder de Dogo y Los Mercenarios), la elegancia rockera de Pike Cavalero.

El rock and roll destilará sangre azul y albores de la Edad Media.

Phantom Fest