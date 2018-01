¿Qué mejor manera de empezar el 2018 que charlando sobre creatividad? Más concretamente, sobre la creatividad implícita en el urbanismo y en la arquitectura que define nuestro entorno cotidiano. Para ello, MINI Hub, el espacio para la innovación y la cultura urbana de MINI en Madrid, retoma su programación en 2018 abordando el tema de la creatividad aplicada a la aquitectura y el urbanismo.

Los encargados de pilotar la jornada serán los miembros del equipo Pez Estudio, una célula creativa de arquitectas (de las que puedes bucear en sus proyectos en su página web) formada en 2006 que ya ha realizado exposiciones, conferencias y talleres en instituciones artísticas y docentes de toda España, también en Europa, Norteamérica y Latinoamérica.

Como parte del proyecto Inteligencias Colectivas participaron en 2014-2015 en la exposición Uneven Growth en el Museum of Modern Art of New York (EEUU), con el que han realizado talleres en MoMA Nueva York y Shenzhen (China). Han desarrollado el proyecto Agronautas desde 2011 a través de procesos colaborativos y talleres en Bilbao, Eibar, Vitoria, Madrid, Málaga, Barcelona, Villena, Reykjavik, Estocolmo, París y Lima. El proyecto Agronautas es Finalista del Premio Arquia/Próxima 2016.

Si estás interesado en acudir al encuentro, el jueves 11 a las 20h, entra ya en este enlace y reserva tu plaza. La asistencia es gratuita pero el aforo, limitado.

Diseñar la ciudad