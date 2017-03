Según el escritor Luc Sante, la Nueva York actual es una ciudad domesticada y sin carácter. La buena fue la de los setenta y primeros ochenta: caótica, desordenada, plagada de traficantes y delincuentes, peligrosa… pero llena de sabor. Su punto de vista radicalmente anti Giuliani (el alcalde que acabó con los índices de delincuencia en la ciudad) defiende una ciudad turbia y destartalada. En este ruinoso contexto se sitúan las maravillosas fotos de Peter Hujar, que tras volver de Italia a Manhattan se metió de lleno en el círculo de Susan Sontag y la Factory de Warhol para seguir los pasos de sus ídolos Irving Penn y Richard Avedon como fotógrafo freelance de moda.

Afortunadamente, al final decidió retratar la vida del East Village. En 1973 Hujar renunció a sus aspiraciones profesionales (vivía en la pobreza, ayudado por amigos, amantes y benefactores cercanos) para centrarse en sus auténticas motivaciones: el ambiente bohemio y radical del downtown neoyorkino, con escritores -entre ellos Susan Sontag y William Burroughs– y otras eminencias: Lou Reed, Warhol o John Waters. Prefirió vivir en la pobreza antes que mutilar su arte bajo las condiciones del mercado.

Así, sus retratos dobles, en grupo mostrando las dinámicas entre amigos, figuras tumbadas, entregadas a la cámara, personas escondidas tras velos, sombras o su propio pelo, momias en las catacumbas de Palermo, una cabeza de vaca cortada con el ojo inerte que parece mirar a cámara, cuerpos desnudos de hombres y mujeres, de sus amigos y amantes, escritores, cineastas de culto o drag queens, casas en ruinas, la asombrosa dignidad de un perro abandonado, Ethyl Eichelberger, Divine, Susan Sontag pensativa… son las imágenes en blanco y negro y de formato cuadrado que componen la completa retrospectiva del artista que hasta el 30 de abril podrá visitarse en la Fundación Mapfre de Barcelona. Por supuesto, no podemos olvidar su fotografía estrella: la imborrable imagen de Candy Darling, musa de Andy Warhol, en su lecho de muerte, conocida por ser la portada de un disco I Am a bird now de Anthony and the Johnsons en 2005, y una de las mejores representaciones de la dignidad humana frente a la muerte.

La actriz trans escribió una carta a Warhol poco antes de morir a causa de un linfoma a los 29 años de edad. Redactada en su lecho de muerte en el hospital, en ella le expresa al artista, mentor y amigo no sentir nada en especial ante la muerte. “Estoy mortalmente aburrida”, decía en la misiva, regalándonos una de las mejores definiciones contextuales del hedonismo. La muerte y la enfermedad estaban muy presentes en la vida de toda esta tropa canalla. Todos formaban parte de la arqueología social de los años del sida. De hecho, la propia vida de Hujar fue muy breve: murió a los 53 años de SIDA, enfermedad que causó estragos en su entorno y que le llevó a reflejar en su obra su obsesión por la muerte.

En 1976 publicó su único libro, Retratos de vida y muerte, donde combinaba las fotos de su círculo íntimo con las que hizo 13 años antes en las catacumbas italianas. En el prólogo, Susan Sontag decía de Hujar que “sabe que los retratos en la vida son, también, retratos en la muerte”. Años después, cuando estaba moribundo, su amante David Wojnarowicz, tomó una foto del demacrado y agonizante fotógrafo poco antes de morir, mucho menos glamourosa que la de la gran diva.

Desde 1980 y hasta el final de su vida se dedicó a recorrer los barrios deprimidos de Nueva York con Wojnarowicz, fotografiando una ciudad en declive: las ruinas industriales, los solares y naves abandonadas de Queens, Manhattan o Newark, pero también gaviotas muertas y otros animales. Fuera cual fuera el protagonista, un actor, un perro, un amante… las fotos de Hujar transmiten una tranquila gravedad al objeto de atención sin idealizarlo; era capaz de parar el tiempo en un momento eterno, mortal. Jamás exponía sus fotos por series o cronológicamente, sino que las presentaba en enérgicas y sorprendentes yuxtaposiciones capaces de captar, siempre en su conjunto, el ambiente bohemio, peligroso y radical que destilaba el Lower East Side de la Gran Manzana, alternativo y trash, por el que caminaban los desarrapados y glamourosos moradores del lado más salvaje de la vida.

Peter Hujar