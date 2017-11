Ha pillado carrerilla Steven Spielberg después de unos años con un ritmo de producción más bien irregular. Y es que si en los últimos dos años se animó con aquella El puente de los espías que coescribió junto a los Hermanos Coen y recibió una recepción entre buena y notable para un thriller dramático ambientado en los años ’50; y hace tan solo un año se animaba a dirigir la adaptación de un cuento de Roald Dahl que acabaría estrenándose en Cannes, aquella Mi amigo el gigante; ahora le esperan unos años con muchos frentes abiertos.

De aquí a tres años sabemos que dirigirá la quinta entrega de Indiana Jones; dirigirá la adaptación de The Kidnapping of Edgardo Mortara, la novela homónima de David I. Kertzer que reescribió el guionista Tony Kushner para la gran pantalla; convertirá a Jennifer Lawrence en la fotoperiodista de guerra Lynsey Addario, que escribió sus memorias en It’s What I Do; y tiene terminada (con fecha de estreno en marzo de 2018 en nuestro país) Ready Player One, un ejercicio de ciencia-ficción distópica ambientada en el año 2044 y que narra, como la novela homónima de Ernest Cline la historia de un adolescente.

Pero antes de eso, un nuevo filme suyo en cartelera, que ya pasó por cines americanos y que confirma que en España se estrenará el próximo 19 de enero, en fechas en las que el grueso de las películas que acaban teniendo las principales nominaciones a los Premios Oscar acaban desfilando por nuestra cartelera.

En este caso será Los archivos del Pentágono, un drama basado en hechos reales y ambientado en el año 1971, cuando los principales periódicos de los Estados Unidos decidieron tomar la valiente decisión de poner en circulación una serie de informaciones sobre los documentos del Pentágono, que encubría una cantidad insondable de secretos por parte del gobierno. Precisamente aquello coincidió en un momento en el que la periodista Katherine Graham buscaba su lugar como la editora central del Washington Post, y Ben Bradlee, director, intentaba redimensionar el alcance del periódico, por entonces en decadencia.

Una historia del periodismo como cuarto poder real, política, sociedad y evolución de los medios de comunicación de masas que estará protagonizada por los oscarizados Meryl Streep y Tom Hanks (que vuelven a sonar con fuerza como candidatos a la estatuilla), secundados por nombres como los de Sarah Paulson, Tracy Letts, Bradley Whitford o Jesse Plemons, entre muchos otros.

Cuarto poder