La verdad es que cuando supe que iba a entrevistar a Pedro Ladroga me planteé el lenguaje en el que íbamos a interactuar. El porqué de esto es sencillo: no tengo ni idea de semántica digital, pero cuando le escucho, tengo la sensación que el tipo viene de otra parte del espacio, de una realidad virtual que se ha materializado y afincado en Sevilla disimulando su procedencia debajo una sudadera Látigo.

El acento sevillano, controlado; pero en lo que se refiere a lenguajes digitales… el menda es un cero a la izquierda. Por otra parte, cuando lo pienso en sus vídeos, se me antoja la encarnación de una rave, texturas y timbres de carne y hueso, y aunque de raves sé un rato, no son acontecimientos en lo que la lengua prolifere, al menos, como comunicación verbal. Así que entro en la entrevista como se entra en una rave, pensando: “Hemos venido a lo que hemos venido, chaval, no te distraigas”.

Notodo: A mí el disco me parece una locura, ¿cuéntame qué teníais en la cabeza? ¿Cómo ha sido el proceso de creación? Tengo entendido que además han sido varios procesos, ¿no? Que los perdisteis y los tuvisteis que rehacer, y son quince…

Pedro Ladroga: Son un montón, sí, y hay cuatro o cinco que sacaré yo por separado, ya eran demasiados… En este disco hay temas que son incluso del Skydrvg 1. Por ejemplo, el Como siempre lo hicimos juntos la primera vez que me junte con él en Zaragoza en 2014. En cuanto terminamos ese trabajo, seguimos haciendo temas, por eso hay en temitas que parece que sigue sonando la esencia de Skydrvg 1.

Notodo: Si es que han sido dos años de grabación, ¿no?

Pedro: Dos putos años, y no porque hayamos hecho el flojo. Se me han partido como trescientos móviles en los que tenía las letras. El Como siempre lo tenía en un móvil que partí, y al carajo el Como siempre. Pero me acordaba de unas cuantas frases que tenía que meter. Después a Pablo se le jodió el disco duro, seguimos haciendo temas nuevos, y se le jodió el ordenador nuevo: “Quillo, hermano, hemos perdido todo veinte veces, yo ya no rehago ná”, y yo, pues como soy un pesadilla, le dije: “Hermano, que esto es un temazo de mil pavos, aunque no tengamos ganas hay que sacarlo”.

Notodo: Al escucharlo me pasaba una cosa… todo el mundo cuando habla de vosotros habla de futurismo etc., Sin embargo, y quizá sea por la propia estética, el disco me olía a cierta nostalgia, no sé. Al final, era una combinación rara y buena, como de nostalgia actualizada, como de ciberpunk. De hecho, os imaginaba produciendo con el poster de Blade Runner detrás.

Pedro: Exactamente, ese es un poco el rollo que hay, porque en realidad el futuro que hay es un poco retrofuturo. La realidad es que cuando vas al futuro, caes en la cuenta de que éste va recogiendo lo mejor del pasado. Creo que el futuro puede ser una representación pura del pasado pero futurísticamente. Como cuando dices: “Quillo, ojala volviese a tener quince años, pero con lo que sé ahora”. Es eso, el poder utilizar algo del pasado pero de una manera mucho mejor. A los coches no les hacen falta gasolina, les hacen falta porros [se descojona]. Ese va a ser el futuro.

Notodo: Hablando de cacharros, ¿qué habéis utilizado en este disco?

Pedro: Pues en este disco la verdad que cacharreo poco, creo que es en el que menos cacharros hemos usado. Skyhook produce con la machine y el Macintosh, algunos teclados y algunos sampleos, aunque últimamente el Pablo samplea poco. Está muy centrado en la composición, no veas como se marca las texturas y las capas, tío, una pasada. Pero la verdad, pocos instrumentos que yo sepa. Hay un tema en el que a lo mejor hay una guitarra, pero que realmente no sé si es una guitarra o un plugin.

Notodo: Aparte de producir, ¿tocas algo?

Pedro: Joder, los huevos [se descojona]. No, a ver, empecé a tocar la guitarra, pero lo dejé al mes porque me ponía enfermo. Y no toco nada, la flauta en el colegio, pero no recuerdo nada, ni el himno de Andalucía… y el teclado lo cojo, y aunque me marque acordes y cositas, no sé tocar. Aun así me pongo y lo toco. Pero vamos, no sé tocar ningún instrumento, una putada, vaya. Me gustaría tocar el bajo… pero es que ahora puedes coger un plugin y lo compones en cinco minutos igual.

Notodo: Al margen del rap, ¿en qué andas metido?

Pedro: Rap es lo que menos escucho, la verdad, aunque últimamente menos, porque como todo lo que suena es rap, hasta el pop es rap, pues ya te lo tienes que comer por huevos. Ya estás vendido. Pero sí, escucho muchas más cosas aparte, sino imagínate, no sería más que un rapero asqueroso.

Notodo: Al hilo de lo que dices, no te parece que el rap es el […]

Pedro: ¿Nuevo pop? Claro, hermano, en América lleva siendo así años. Aquí está llegando poco a poco. Si es que incluso la mayoría de temas que están llegando del extranjero son de trap. Y es que, hermano, esto se está convirtiendo en una música…. Si es que saca un disco Jamiroquai y lo sabemos los frikis, el resto del mundo nada. Sin embargo, saca un disco un raperillo o un traperillo ruso de tres al cuarto y lo conoce todo el mundo. Por cierto, Jamiroquai ha sacado un discazo de puta madre.

Notodo: Esto me recuerda a ese tuit de Erik Urano en el que decía “Trap es la palabra más pocha y descontextualizada del 2016. Por poco no llaman trap a todo aquello que no sea música clásica”. Tú, que a veces tengo la sensación de que vas dos pasos por delante en lo referente al género. No me expliques lo de Atlanta, etc.: cuéntame qué crees que se entiende por el término “trap” en la actualidad.

Pedro: Lo que está pasando con el trap, es que la gente se cree que el trap es ponerle una batería 808 a cualquier cosa y rapear como un malito por encima. Pero la verdad es que el trap es marroneo con una estética determinada. Lo que ocurre es que se llama trap a todo lo que tiene ese sonido característico del bajo. La gente se escucha un tema de r&b que tiene unas baterías que son de una Roland 808, y aunque el tema sea de un notas diciendo que quiere a su mamá y que va a tener una hija guapísima, la gente dice que es trap, ¿sabes? Y me cago en mis muertos, ¡si trap es Gucci Mane y Chief Keef contando que va a ir con una AK-47 porque no les pagan! No porque suene una caja determinada de ritmos va a ser trap. Es como si metes una guitarra española en un tema de rock, pues no por eso va a ser flamenco. Como al final, es una batería y un bajo, supongo que es fácil caer en la confusión. No sé, más que un estilo musical también es un estilo de vida

Notodo: ¿Tú dirías que haces trap?

Pedro: Pues sí, la verdad que sí, he hecho un montón de trap. Si hemos vivido como perros, hermano. Si hubiésemos vivido otra cosa, te diría que hago rap español. Pero es que no es lo mismo. Tampoco quiero decir con esto que haga trap, hago música Si quiero hacer cosas que suenen más souleras me las hago, si quiero hacer country me lo hago, si quiero hacer punk, pues hago punk porque es lo que me flipa. Lo que no hago es decir soy el trapero y hablar todo el rato del gueto.

Notodo: Trap o no, no me parece que en tus canciones haya detrás un personaje, creo que Pedro es como lo cuenta.

Pedro: Joder, hermano, claro que sí, es primera persona real. No voy a contar milongas.

Notodo: Claro, entonces, ahora que precisamente el rap y el trap están creciendo tanto y generando con ese crecimiento tantos beneficios como perjuicios, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo ha encajado todo esto? Ahora que ya no eres Pedro el de la rave, ahora que eres Ladroga.

Pedro: Lo mismo, exactamente lo mismo, no ha cambiado nada. Mucha peña me dice: “Quillo, si eres famoso”. ¿Eres tonto o qué, famoso de qué? Si hago lo mismo, me suda la polla…

Notodo: “Yo trato como me tratan a mí, a mí me patrocina Trankimazin desde teen”. Esa frase me parece una bomba. Háblame de eso, ¿cómo fue tú adolescencia? ¿Cómo ha afectado ésta a tu música?

Pedro: Pues ha afectado directamente, hermano. Porque la verdad, he escrito lo que he vivido, lo que hemos hecho tanto yo como mis colegas. Por otro lado, también tengo muchos temas de locuras mías en las que hablo de lo que vivo, pero metiendo locuras de videojuegos, del gobierno, etc… Cada curro intento focalizarlo en alguna tontería para no hablar siempre de lo mismo, que si no te encierras. Pero vamos, mi juventud ha sido hiperactivismo puro.

Notodo: Y Trankimazin…

Pedro: Claro, viene de la mano (risas).

Notodo: Entre otras cosas, en el disco se suceden ciertas contradicciones, por ejemplo “Cómo la droga te come por dentro y por fuera, no merece la pena esa pena” contrasta con otras partes del disco claramente como cuando […]

Pedro: Incluso en ese mismo tema contrasta, porque estoy diciendo que “si es que llego, llego puesto”, para más tarde decir que “no merece la pena esa pena”. La verdad es que ese tema es toda una indecisión y no lo hice así queriendo. En todas las frases digo lo mismo pero con diferentes sentidos, es la puta polla, no me había fijado hasta el otro día nos jartamos de reír los chavales escuchándolo. Si te das cuenta, es indecisión pura y dura.

Notodo: Sí, me recordaba a lo que uno tiene en la cabeza un sábado de noche y lo que tiene un domingo por la mañana.

Pedro: Casi todos los temas suelen ser eso, porque… el primero vaya, también es un mañaneo. Como últimamente acabo escribiendo nada más que en esas situaciones, al levantarme y al acostarme…

Notodo: Eres un fiera tú, ¿no? 24/7 así…

Pedro: No, no… últimamente menos, no salgo casi nada. Estoy bastante encerrado para terminar proyectos inacabados que ya tienen incluso un par de años. Ahora estoy terminando un disco del Virush del 2014, que se grabó en mi keli y es un desfase. Ayer, de hecho, me pasaron la última base por pistas y estuve ahí… poniéndolo. Ahora me voy un mes, y nada más que vuelva lo finiquito.

Notodo: Aparte de la música, ¿andas liado con otros proyectos?

Pedro: No sé qué decirte… no, fuera de la música nada.

Notodo: Tengo entendido que no duermes demasiado bien, a mí me pasa también. Dicen que eso ocurre con la gente que no tiene la conciencia tranquila.

Pedro: Mmmmmm… yo de chico, recuerdo que no podía dormir porque me rayaba mi futuro. Estaba todo el día pensando: “¿qué va a ser de mí? ¿qué va a ser de mí? Buf, yo no tengo papeles, loco, no tengo futuro”. Pero desde hace un par de años me quedo dormido en todas las esquinas [risas]. Ahora estoy un poco más tranquilo.

Notodo: ¿No te explota la cabeza, tío? Productor de vídeo, de sonido, escribiendo canciones…

Pedro: Algunos si los produzco yo y otros no. Nadie como yo, por ejemplo, está producido entero por Alejandro García, con un poco con de ayuda de los Ziontifik.

Notodo: Buf, Ziontifik tienen cosas que me flipan.

Pedro: Joder, si es que Ziontifik es uno de los colectivos más clean que hay en España. Para mi es lo más limpio que hay junto con los Galicia. Con Galicia me refiero a Banana Bahía, Arufe, etc. Esa gente todo lo que hace está guapísimo. No sé, lo que se hace en el resto de España es un poco más chabacano, no tiene esa profesionalidad que tienen los gallegos respecto a la imagen y el sonido.

Notodo: La cultura del vídeo no es algo nuevo, pero, ¿cómo ves en la actualidad la relación entre el clip de vídeo y de audio? A veces pienso que hay raperos que ganan más pasta sacando un vídeo que vendiendo el disco.

Pedro: Joder, a lo mejor no tanto, pero va por ahí, la verdad. Si tú tienes un vídeo que pega un pelotazo, no es que te dé más dinero que un disco, es que te lo da más rápido. Así que a la hora de hacer cualquier movimiento, por ejemplo, sacar un disco, pues te haces un video y lo subes.

Yo no estoy en ese nivel de poder subvencionarme nada sacando un vídeo, pero joder, si estuviese en ese momento, me sacaría mil videos para subvencionarme la vida entera. Así de claro, piénsalo, tú sacas un video, tienes un millón de visualizaciones, y el resto va a tener un millón por consecuencia, así que estás sacando dinero por haber hecho unos videos en el pasado mientras ahora te tocas la polla.

Notodo: ¿Te parece necesario sacar los temas con vídeo?

Pedro: A mí me parece súper necesario. No saco casi nada porque me rayo, aunque en verdad no hace falta, un tema bueno es un tema bueno. Pero es que joder, se mueve mucho más, a ti un colega no te pasa solo temas, seguramente te pase videos, siempre.

Notodo: Es inevitable vincularte con todo el rollo vaporwave, y a éste a su vez con la crítica al capital y la sociedad de consumo… ¿cómo relacionas la vaporwave con tu trabajo? Y, ¿cómo te posicionas ante estas dos coordenadas?

Pedro: Había una explicación de no recuerdo bien quién, que era muy máxima y decía que “el vaporwave lo podrías explicar como ese VHS de los ochenta que te encuentras en un vertedero”. Y la verdad es que es eso, ese consumismo que se ha quemado y se está convirtiendo en una puta mierda. Yo, personalmente, la vaporwave la entiendo como la ola de vapor, yo soy acuario, yo soy viento, y es la puta ola de vapor, la música que suena a microondas. No sé, lo veo más un sentimiento que una explicación de que si capitalismo… que le follen a esa mierda. Yo lo que siento es que cuando lo escucho floto y me siento como yo mismo.

La verdad es que nosotros ya hacíamos vapor antes de que éste existiese como un género. Nosotros ya hacíamos esta movida en 2008 y cuando se cerró un género fue como “Quillo, que se ha cerrado un género con nuestro rollo, esto es la puta polla, hermano”. Musicalmente es música de los ochenta pero ralentizada y súper tripeada. Luego hay diez millones de estilos de vapor, como el protovapor, el vapor trap y cosas así. Diferentes sonidos y ramas con sabores y sonidos distintos. Se trata de un sonido vaporoso, no hay que buscarle ninguna explicación más, por eso el VHS en el vertedero. Imagínate a la peña rescatando audiovisuales de los ochenta, haciendo collage con música antigua ralentizada. Es sacar dinero con lo que ya está hecho convirtiéndolo en otra mierda. Es más capitalismo todavía, por eso explicarlo como una manera de arruinar el capitalismo me parece una basura.

Notodo: ¿Qué es el internet para un tío como tú? No sé, te imagino todo el día entre la calle y el ordenador.

Pedro: Así es, hermano. Y de chico igual, estaba todo el día en la calle, o todo el día jugando a la Mega Drive. Llegaba al keli, salía, llamaba a todos los porteros, y cuando ya todos los jipis querían recogerse, me quedaba jugando a la Mega Drive a gusto.

Notodo: Vía Digital es por el cacharro, ¿no?

Pedro: Efectivamente, yo desde el ‘95 hasta el 2000, vivía en una casa en medio del campo. Uno de mis abuelos me trajo el Vía Digital con la tarjeta pirateada, y joder, que te traigan eso con cuatro o cinco años… descubres el puto mundo. El canal Locomotion, el canal Panda, Calle 13… Flipábamos, además: en Locomotion echaban un programa que se llamaba Locotomia… era una sesión de cortos de plastilina y 3D que habían ganado premios super creepy.

Creo que estoy súper loco porque veía esas mierdas. A día de hoy, las veo y pienso: “qué puta mierda más guapa veía de chico”. Había un corto súper guapo que se llamaba The Sandman: búscatelo que te va a flipar.

Y bueno, para mí ahora internet es la enciclopedia, como la calle, donde se aprenden las cosas. El sitio donde buscas la información. Es un cuarenta por ciento de mí, si no tuviese internet, sería más paleto de lo que soy. Yo soy Cletus, soy Cletus con un ordenador [se ríe]. Así de claro, vaya.

Notodo: “Me dice no te conozco, Pedrito estás fatal”. ¿Te lo han dicho mucho?

Pedro: Últimamente lo de “estas fatal” me lo dicen cada dos por tres. Y bueno, es que cada dos por tres estoy fallando, creyendo que es martes siendo lunes [risas]. Y lo de “no te conozco” igual: ya no te conozco, no te quiero conocer, fuera de aquí, hermano [risas].

