ToteKing hace un ejercicio de memoria histórica propia en ‘Puzzle’, su nuevo single

“No soy un kie, ni un chungo ni un rompebragas, chaval: tan solo un rapper que se hizo un nombre con su estilo de rimar”

A veces, mirarse al ombligo es también aprender a pasar revista sobre tu propia historia. Y eso es lo que el ToteKing hace en Puzzle: invitarnos a un viaje a través de su vida y su obra, desde la cuna hasta su primera pasión por el básquet y sus primeros gustos musicales, desde Rage Against the Machine o U2 hasta los Pretenders o Bob Dylan, pero sobre todo profundiza en sus movimientos en el mundo del rap.

Por ahí desfilan algunos de los amigos y socios con los que ha trabajado en toda su carrera, desde Juaninacka a La Mala Rodríguez, pero también recordando su primera actuación en el ViñaRock, su propio rechazo a El lado oscuro de Gandhi o las redes sociales, pero tampoco se olvida de sus haters en el universo del circuito hip-hop, tirando frases como: “hermano, a mí me escuchan esos raperos, esas ladies; a ti te escuchan los blogueros y gamers: a mí, con que me escuche mi familia, pa’lante: no tenemos tiempo para buscar retuits, estamos buscando samplers”.

¿Será esto un primer adelanto de un álbum que releve a su 78 (disco por el cual lo entrevistamos hace un par de años) o un single en el que hacer ejercicio de memoria histórica hacia adentro?

Pasando revista