Tras varios años haciendo ruido en el circuito underground, publicando singles y EPs, ejerciendo como uno de los grupos de referencia del garage estatal y de la nueva generación del sonido malasañero, The Parrots confirmaban hace dos años, con su fichaje por el icónico sello británico Heavenly Recordings y la publicación de Los niños sin miedo, su debut en largo, que estaban listos para conquistar el mundo, y codearse con los grupos de referencia garagera a escala internacional.

Desde hace unos meses, reformados en formato dúo (aunque en directo se acompañen por más músicos), The Parrots regresaron fuerte: versión en clave garage-rock de uno de los himnos trap de los últimos años (Soy Peor, del puertorriqueño Bad Bunny); nuevo single que potenciaba su sonido a la vez que los expandía a una órbita entre el garage de autor, la psicodelia y las melodías sixties (Girl); y una gira que aún los tendrá entretenidos hasta diciembre, entre conciertos en España y cinco ciudades británicas en el mes de octubre.

Como nuevo souvenir para los parrótfilos, el combo que capitanean Diego García y Álex De Lucas nos presentan nuevo single: My Love is Real, una balada rockandrollera tan cerca del Elvis Presley de Love Me Tender como de Joe Meek, pero sin perder sus marcas propias.

Para el videoclip, han contado nuevamente con Héctor Herce, uno de los realizadores de videoclips que ha demostrado mayor identidad en los últimos años, y con el que repiten equipo con respecto al videoclip de Girl, protagonizado también por los dos Parrots y la actriz Claudia Traisac.

De amores reales