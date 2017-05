Mi conocimiento de la filmografía de Andrey Konchalovsky es más que limitado. Sin embargo, le profeso una de esas simpatías irracionales que a veces le profesamos a ciertos artistas, por las razones más peregrinas. En su caso particular, mi fetiche principal es El tren del infierno, una de las películas que le produjo la Cannon de Menahem Golan y Yoram Globus durante la década de los 80, un visceral thriller en el que Jon Voight, Eric Roberts y Rebecca DeMornay las pasaban canutas a bordo de un tren sin frenos. Aunque no lleguemos a verlos en pantalla, también en Paraíso, su último largometraje hasta la fecha, existen unos trenes que conducen —o permiten salir de— los campos de concentración y exterminio alemanes de la Segunda Guerra Mundial. En lo que a la historia del siglo XX respecta, estos espacios vendrían a ser la equivalencia más comúnmente aceptada y extendida del infierno en la Tierra.

Exacto. Paraíso es otra película sobre el Holocausto, quizá no particularmente novedosa. ¿Es preciso seguir alentando novedades en lo que respecta a cómo filmar el Holocausto? Da igual. Además, es en blanco y negro, lo que confiere a este tipo de filmes un aspecto si cabe más grave, serio. Y sin embargo, las imágenes de la película están impregnadas de una especie de ironía triste que, en cierto modo, las redime; el guión firmado por Elena Kiseleva y el mismo Konchalovksy trata de hacer aflorar la ridiculez y la mezquindad de la condición humana examinando las acciones de tres personajes cuyas historias se cruzan durante la contienda y viniéndonos a decir que, en general, lo que todo el mundo hace es intentar salvar su vida, barrer para su casa, si me permitís la expresión. El foco está puesto en lo particular antes que en lo universal. El cineasta ruso llega a sugerir que, en ocasiones, todo puede acabar reduciéndose a una mera cuestión de deseo sexual.

El filme emplea algunos recursos que, en un primer momento, descolocan: los tres protagonistas hablan intermitentemente a cámara desde un espacio neutro, comentando lo que vemos o ampliando información. Además, en ocasiones percibimos como la bobina de la cámara está a punto de acabarse, lo que produce un corte, e incluso hay un momento en el que la imagen se reencuadra ligeramente. Con estos gestos, parece que Konchalovsky quiera tomar distancia respecto a un tema que, por supuesto, exige distancia y humildad, advirtiéndonos de que estamos asistiendo a un artificio.

Pese a algún que otro subrayado innecesario, Paraíso no está exenta de interés y hondura. La película está dedicada a los inmigrantes rusos que, formando parte de la Resistencia francesa, dieron su vida por salvar a niños judíos en París; esa es precisamente la acción subversiva que hace que la condesa Olga (Yuliya Vysotskaya), eje central del filme, vaya a parar a un campo de concentración.

Paraíso