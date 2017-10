Hace unos meses el Bilbao BBK Live tiró de una de las parejas cómicas que mejor ha sabido entender la parodia en los tiempos de internet, la posverdad y viceversa: Pantomima Full, con quienes nosotros habíamos hablado en pleno proceso de proyección a la viralización de sus vídeo-gags.

Ahora, el festival bilbaíno ha decidido repetir la jugada para, presuntamente, anunciar los dos primeros nombres de la que será su próxima edición. Con la pareja conformada por los ex Sé lo que hicisteis… nunca se sabe hasta qué punto se trata de una parodia-ficción o si, en efecto, son los primeros en anunciar los dos primeros nombres, pero Róber Bodegas comenta en el vídeo la confirmación de dos grupos que acaban de publicar nuevo disco y suelen sonar fuerte en las quinielas de los festivales como cabezas de cartel.

Uno de ellos es Gorillaz, el proyecto paralelo (o uno de ellos) de Damon Albarn, que este año, y tras siete de silencio discográfico, han regresado con el ambicioso Humanz, un álbum que prosigue con esa mezcla de música urbana, aires negroides y genética de rock alternativo. El otro, los también británicos The XX, quienes a principios de año sorprendían tras un lustro sin publicar álbum con su tercer ejercicio, el celebrado I See You que aún sigue desprendiendo singles y vítores en escenarios de todo el mundo.

Si les crees a los Pantomima, puedes ir comprándote la entrada para el festival, que se celebrará entre el 12 y el 14 de julio de 2018, en este enlace.

Creer o reventar