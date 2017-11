Hace algo más de siete años, y surgido de los cimientos de un por entonces no tan omnipresente YouTube, Pablo Alborán entonada un discurso que sería el germen del mayor referente de la canción de autor de masas de lo que llevamos de siglo en nuestro país: aquel “tú y tú y tú y solamente tú” con esa ‘u’ moviéndose en eses que tanto hemos imitado sin-querer-queriendo desde entonces sería la piedra filosofal del absoluto presidente del mercado discográfico la última década.

Ahora, tres discos (cortados por el mismo patrón) y un año sabático (para repensar, reflexionar y recuperar el timón de ese barco de masas) después, Pablo Alborán regresa con Prometo; y tiene razón: puede prometer y promete, porque se lo puede permitir (hiciese lo que hiciese el álbum hubiera sido número 1) pero hay algo en el malagueño de búsqueda, de intento de cambio de paradigma, de promesa reconstructora en su nuevo cancionero.

“Con esa mezcla de ánimo de modernizar su sonido, pero, a la vez, mantener su patrón clásico y mirar hacia atrás, este Pablo Alborán centrista se erige como el Adolfo Suárez del pop de autor español: el tiempo dirá si le comen la tostada por la izquierda, por la derecha o si él mismo lanza un órdago a grande”

Pero, como le pasó a aquel Adolfo Suárez que prometía mucho y apenas quedó como un eje simbólico de la Transición hacia algo que acabó sin concretarse con él como vehículo, el futuro de Alborán no lo sabemos, pero sí que en el flamante Prometo se adivinan las intenciones en esta promesa al aire: en su búsqueda hay [muy] fortuitos encuentros con registros modernos que pueden abrir nuevos melones en su repertorio e iniciar una huida hacia adelante, desarrollando una nueva visión de la canción de autor de masas en España; pero también hay ramalazos especialmente conservadores, en el que tira por la calle de en medio; y otros en los que recupera tics del pop de autor español de corte antiguo, mirando veinte o treinta años atrás.

PROMESA DE MODERNIDAD

No siempre los giros hacia ‘lo moderno’ pueden ser beneficiosos; sobre todo si hay un patrón tan marcado e identificable, una marca de agua en la manera de cantar, de colocar sus canciones en un público acostumbrado a escuchar sus canciones antes o después del reggaetón de moda en las radios comerciales. Pero lo mejor del nuevo álbum de Pablo Alborán es esa capacidad por darle un giro a esa canción melosa, sentida, melódica y herida pero dotada de una capacidad de reconstrucción redentora.

Mira por dónde, Alborán encuentra capacidad de revolucionarse a sí mismo para revolucionar a los demás en el género por el que están abogando prácticamente todos los iconos pop, vengan de la canción de autor, de la música urbana, del dance pop o hasta el rock. Por ahí nos encontramos con canciones como Idiota (con un aire a la reciente Antes que no de David Bisbal, que exploró por derroteros similares a los de Alborán en este disco), Tu refugio o Vivir, una especie de “pop arreguetonado” con toques de canción rioplatense, mirándose en un espejo en el que caben las texturas de Justin Bieber pero también esa rumba latina que exploró La Mari de Chambao en su último álbum.

Asimismo, se permite licencias como opositar para ser el Ed Sheeran español con canciones como No vaya a ser, también con cadencias rumbatoneras, pero permitiéndose incluso inyecciones de auto-tune en esa voz preclara; y hasta escapes hacia géneros como el reggae-pop en canciones como Boca de hule, que (no por nada) gana más en la versión sin Alejandro Sanz que en la que cantan a coro.

PROMESA CONSERVADORA

De algún modo, todo el concepto de Prometo gira en torno al reinicio: Pablo Alborán hizo tres primeros álbumes en apenas cuatro años replicando su fórmula; una fórmula imbatible, pero que acabó por cansarlo. De ahí que se tomase un año sabático, regresase a la casa familiar y se fuera de viaje tanto como quiso, buscando nuevas texturas. Pero vaya, uno no puede escapar tanto como quiere. O al menos Pablo no ha podido tanto como decía querer. Eso que cantaba Jorge Drexler de “uno conserva lo que no amarra” no se lo ha aplicado el malagueño; o al menos no en esta ocasión.

Y es que en Prometo sigue habiendo canciones que tiran por la sota, el caballo y el rey; ese rey del melodrama pop, de la canción rasgada, del sentimiento a flor de piel, de la telenovela cantada. Y ahí es donde encontramos su marca más identificable y conocida, en tres de los potenciales hits del álbum: Saturno, Lo nuestro y Tu refugio. Aún con algunas inyecciones de texturas nuevas (aires que incluso recuerdan a Justin Bieber), el esqueleto de la canción y el sonido tira por ese medio tiempo baladero marca de la casa, que recuerda a sus canciones más conocidas.

PROMESA DE VUELTA A LO ANTIGUO

Si bien es normal que sean influencias, resulta curiosa la vuelta al pasado que inicia Alborán en algunas canciones del disco. Hay una especie de retroceso a la canción de autor de corte pop de los años ’90, incluso con matices sonoros que pueden recordar cancioneros como los del Pedro Guerra de Ofrenda, el debut de Javier Álvarez, el Alejandro Sanz de Si tú me miras o la Ana Belén de aquella década.

Las tres canciones donde más clara se ve esta suerte de guiño al mundo viejuno (bueno, no tan viejuno, pero sí para un tipo nacido en 1989 que está explorando las texturas de la música urbana, el reggaetón y el nuevo pop), a los ídolos de sus padres, se vislumbran en Al paraíso, Prometo y Cuerda al corazón.

Como en política, jugar al centrismo puede suponer un acaparamiento de votos de manera transversal; pero también puede generar un desconcierto y una indefinición que en ocasiones puede acabar tirando abajo todo el discurso construido. Veremos si Alborán consigue definirse, redefinirse o apostar al todo por el todo; o si, como Suárez en aquel icónico discurso, sus papeles en blanco seguirán siendo “una incógnita”.

