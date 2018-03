P. Adams Sitney es, además del principal historiador del cine de vanguardia y fundador del Anthology Film Archives (junto a Jonas Mekas, Peter Kubelka, Stan Brakhage y Jerome Hill), de lo más americano que hay. Por su acento, por su aspecto y por su forma de expresarse. A sus 73 años, disfruta de una mente brillante y lúcida, pero se ha visto incapaz de esquivar los achaques de la edad, como ése que le expropian a uno de pudor y modales.

En la última conferencia que dio en España, hace apenas una semana en el Punto de Vista, el Festival Internacional de Cine Documental de Navarra, comenzó diciendo que había sido informado del rigor y del nivel de los organizadores del evento, así como de las películas presentadas, haciéndolo uno de los mejores del panorama actual, pero afirmó haber asistido a las peores proyecciones de su vida. Dejó que un silencio invadiera la sala durante un par de segundos y remató el suspense desvelando que todos y cada uno de los visionados habían sido arruinados por la pantalla luminosa de algún teléfono móvil.

“Y vosotros, que ahora os reís de lo que digo, sois tan culpables como esos gilipollas que sacan el teléfono, porque lo permitís en lugar de echarles de la sala”, se refirió al público. Así que, entre los insultos que se permitió porque su edad hace mucho que borró los filtros, y la ironía propia americana, comenzó una charla un tanto hostil que, sin embargo, recuperó toda la dulzura y el cariño de las que un hombre es capaz cuando fue a referirse a Stan Brakhage, la figura de quien debía hablar en realidad.

Tanto hoy viernes 16 como mañana sábado 17 de marzo (hoy viernes y mañana sábado) estará en el Museo Reina Sofía despotricando contra los que considera enemigos, y desmembrando el cine experimental, del que es especialista como pocos. Ya ayer, jueves 15 de marzo, analizó las divergencias y las continuidades del cine de vanguardia americano para entenderlo como práctica artística experimental y poética. Casi nada. Para ello, se proyectó un pase con diferentes películas que volverán a verse el próximo lunes, 19 en un pase sólo audiovisual. Lo recomendamos encarecidamente.

Se vieron y se podrán ver:

At Land (1944), primera película en solitario de Maya Deren –fusión entre la exploración psicológica personal y el manifiesto visual sobre el tiempo y el espacio en el cine-.

Thigh Line Lyre Triangular (1961) y Blue Moses, de Stan Brackhage –que rechaza lo propuesto por Deren-.

Shift (1974), de Ernie Gehr –que utiliza las formulaciones propuestas por Deren y Brackhage pero añade un nuevo sentido a través del sonido-.

Gloria! (1979), de Hollis Frampton –extracto de su película de 36 horas, Magellan, incompleta-.

Gently Down the Stream (1981), de Su Freidrich –diario de sueños inspirado en los lenguajes de Hollis Frampton-.

Todas las películas están rodadas en 16mm. Una programación especial y exquisita para ver junta.

Los días 16 y 17, P. Adams ofrecerá un seminario cuyo eje central será diseccionar el cine de autores como Dreyer o Bergman, para encontrar la raíz narrativa y estilística que hacen de sus películas impenetrables o ininteligibles en ocasiones, como la carencia del contraplano en Ordet [La Palabra] o el discurso reiterado de Persona.

Sobre Stan Brackhage

Adams nació en 1944 en Conneticut y por allá por los años 70, a sus 34, fundó la Antholoy Film Archives en plena escena de Nueva York, junto con Jonas Mekas, Peter Kubelka, Ken Kelman y James Broughton. Ahí sigue, en la calle 23 Este de Manhattan.

En realidad, se trataba del sueño de Mekas por establecer un hogar permanente donde las películas independientes, experimentales y vanguardistas que comenzaban a producirse a una escala mayor, tuviesen un lugar en el que verse. Un museo dedicado plenamente a esto, que terminó poseyendo dos cines, una biblioteca, un departamento de preservación y archivo y una galería de arte.

Entre otros muchos, allí se conservarán para siempre nombres como el de Stan Brackhage, ejes fundamentales en la carrera de estudio y análisis de P. Adams. Brackhage estuvo al borde del suicidio por no encontrarle una salida a sus películas. En sus últimas décadas, no obstante, disfrutó de su debido reconocimiento, y hoy en día está considerado como una figura fundacional del cine de vanguardia. Era un hombre plenamente libre y plenamente, que experimentó hasta el final.

En el año 2003 un cáncer de vejiga –el cual, según él mismo, fue provocado por la los tintes químicos que había utilizado para pintar el celuloide- le ganó el pulso. Sonic Youth daría un concierto benéfico en el Anthology Films Archives poniendo música a sus películas mudas. Sería el EP de 65 minutos SYR6: Koncertas Stan Brakhage Prisiminimui.

Las últimas películas de Brackhage, las Chinese Series, las trabajaba rasgando directamente el celuloide, y una de sus mayores señas de identidad, la pintura sobre la película, permaneció durante toda su carrera. Numerosos cineastas, como el mismísimo Scorsese, adoptaron esta técnica en momentos concretos.

El cine experimental ha invadido el Reina Sofía, y el próximo lunes una unión de películas excepcionales -dos de Brackhage entre ellas- que pocas veces podrás ver en pantalla grande: el lunes 19 de marzo es tu día, las 19 tu hora.

P. Adams Sitney