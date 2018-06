Hace unos meses los tuvimos en la última edición del Dcode reinterpretando su icónico debut, Turn On the Bright Lights, con motivo del 15º aniversario de su publicación (aprovechamos nosotros para recordarlo, también) y del vigésimo aniversario de la formación de la banda. Ahora, a cuatro años de la publicación del intrascendente El Pintor, los neoyorquinos Interpol ya tienen prácticamente preparado su próximo movimiento.

Marauder es el título del que supondrá el sexto álbum de estudio de la banda que lideran Paul Banks y Daniel Kessler, últimos supervivientes de la formación original. Han hecho saber que su regreso es inminente hace unos días, en un Facebook Live que realizaron desde México. Allí, desvelaron que el álbum no ha sido autoproducido, algo que no sucede desde hace más de diez años, cuando vio la luz su tercer disco, Our Love to Admire, que produjeron en coalición a Rich Costey.

Ahora, el productor escogido ha sido Dave Fridmann, conocido por sus producciones recientes para Tame Impala, pero también por haber modelado el sonido de grupos como The Flaming Lips, Weezer, Mogwai, Spoon, Sleater-Kinney o, recientemente, el último álbum de los madrileños Vetusta Morla.

El disco, grabado entre finales del pasado año y abril de este en los estudios Tarbox Road de Nueva York, verá la luz el próximo 24 de agosto a través del sello Matador. El propio Banks ha desvelado algo de la atmósfera en la que se ha inspirado para componer las canciones:

“Marauder es una faceta de mí mismo. Es el tipo que jode las amistades y hace locuras. Él me enseñó mucho, pero representa a una persona que es mejor dejarla en la canción. En cierta manera, este disco es para darle un nombre y mandarlo a la cama”

Otro yo