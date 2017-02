El próximo domingo 26 de febrero se celebra la 89ª edición de los premios de la Academia de Hollywood, los galardones popularmente conocidos como Oscars. Casi nueve décadas en las que se ha intentado premiar la excelencia del trabajo de casi todos los elementos que conforman el proceso de una película. Sin embargo, la institución, por muy conocedora de la materia que pueda ser, no siempre ha acertado en la premiación, dejando tras de sí un reguero de injusticias y polémicas decisiones.

MEJOR PELÍCULA

El año 1998 se caracterizó por ser una temporada muy bélica. De las cinco finalistas que optaban al Oscar al mejor largometraje, tres estaban ambientadas en la Segunda Guerra Mundial. La delgada línea roja de Terrence Malick, La vida es bella de Roberto Benigni y Salvar al soldado Ryan de Steven Spielberg. Esta última partía como clara favorita después de habernos mostrado la dureza de la guerra como nunca se había visto antes en el cine. Sin embargo, para sorpresa de todos, incluido Harrison Ford, el encargado de leer el nombre de la ganadora, la comedia Shakespeare enamorado se llevaba el gato al agua. Una victoria de la que los hermanos Weinstein, encargados por aquel entonces de la productora Miramax, tuvieron mucho que ver por sus agresivas campañas de promoción.

En 1956, la película premiada fue La vuelta al mundo en 80 días, la adaptación de la célebre novela de Julio Verne. La película era la típica superproducción hollywoodiense, con fastuosos escenarios y un reparto trufado de grandes actores en pequeños papeles. La película en sí funciona como un amable entretenimiento, pero palidece al ser comparada con El rey y yo, Los diez mandamientos o Gigante, otras de las nominadas de aquella edición.

El año 1997 será recordado por el fenómeno Titanic. Las aventuras de unos Romeo y Julieta en el famoso barco hizo las delicias de los espectadores y los académicos quienes, impactados por el derroche visual del film, olvidaron que justo detrás de ella había una cinta de mayor calidad argumental e interpretativa llamada L.A. Confidential, que apenas escarbó dos Oscar por culpa del hundimiento más famoso de la historia.

Robert Redford era una de las grandes figuras del star system sin apenas reconocimiento por su labor. Hasta entonces, tan sólo había logrado una candidatura al Oscar como actor por su rol en El golpe. Pero llegó 1980 y la Academia aprovechó para enmendar su error dándole el premio a la mejor dirección por su debut detrás de la cámara en la cinta Gente Corriente, que también fue galardonada como la mejor producción del año. La película, protagonizada por la recientemente fallecida Mary Tyler Moore, Donald Sutherland, Timothy Hutton y Judd Hirsch, era un íntimo drama familiar bien escrito y mejor interpretado, pero resulta muy difícil considerarla superior a El hombre elefante, de David Lynch o Toro Salvaje, una de las obras cumbre de Martin Scorsese que, años después, fue considerada por el American Film Institute como la mejor película de la década.

Al año siguiente, la historia se repetía con Carros de fuego, que se alzó con la victoria sobre dos película de mayor nivel como En busca del arca perdida o Rojos, de Warren Beaty quien, al menos, pudo consolarse con el Oscar al mejor director del año.

En 1991, Disney lograba la machada de colocar su magistral La Bella y la Bestia entre las cinco finalistas al premio final. No lo consiguió porque aquel era el año de El silencio de los corderos. Sin embargo, otro de sus mayores éxitos El rey león, a pesar de su rotundo éxito y las alabanzas de la crítica, no encontró espacio entre las películas que optaban a la victoria en 1994, el año de Forrest Gump, Pulp Fiction, Cuatro bodas y un funeral o Cadena perpetua.

El año 2000 supuso la resurrección del género de romanos que tantas alegrías le había dado a Hollywood décadas atrás. Ridley Scott se encargó de la realización de Gladiator, una película muy espectacular, con grandes combates y enérgico montaje que se llevó a casa nada menos que cinco premios, incluido el de mejor producción del año. Pero en esa edición, había otra película que, por su temática y su arriesgada propuesta visual, merecía la victoria. Traffic, de Steven Soderbergh, logró cuatro estatuillas importantes, como la de mejor director y guion adaptado, pero se quedó sin la de mejor película.

Otro de los casos más sonados fue el de la edición de 2005. Brokeback Mountain llegaba a la ceremonia como la principal favorita después de haber arrasado a lo largo de la temporada de premios. Sin embargo, la historia de amor entre dos pastores de ovejas era demasiado fuerte para algunos académicos, que optaron por dar la victoria a la sensiblera Crash, una gran película coral, de contenido duro pero con final feliz, muy alejada de la cinta de Ang Lee, que debió conformarse con tres de las ocho candidaturas a las que optaba.

El tono amable y políticamente correcto volvió a imperar en 2010, cuando la cinta británica El discurso del Rey, se convertía en la gran ganadora de la noche al vencer a otras producciones netamente superiores como La red social, Cisne negro, Origen o Toy Story 3.

Aún corrieron peor suerte algunos títulos que partían con grandes opciones de éxito y que terminaron volviendo a casa con una mano delante y otra, detrás. Una de ellas fue El color púrpura. La cinta de Spielberg cosechaba once nominaciones y se fue de vacío. Lo mismo que le había ocurrido en 1977 al film Paso decisivo, una película sobre el mundo de la danza con Anne Bancroft y Shirley MacLaine como protagonistas.

En 2002 Martin Scorsese presentaba Gangs of New York, una cinta que dividió a la crítica pero que llegaba a la ceremonia de los Oscar con diez nominaciones. Una a una fue perdiendo en cada categoría hasta irse con los bolsillos vacíos. Algo muy similar le ocurrió al remake de Valor de ley que presentaron los hermanos Coen en 2010 y a La gran estafa americana, de David O. Russell, que fueron incapaces de materializar alguna de sus diez candidaturas.

MEJOR DIRECTOR

Que Robert Redford lograse su Oscar como mejor director por Gente corriente, venciendo a David Lynch y su Hombre elefante y a Martin Scorsese por Toro Salvaje es algo que los expertos académicos deberían explicar a día de hoy. Lo mismo que el Oscar a Tom Hooper por El discurso del Rey sobre las propuestas más arriesgadas de Darren Aronofsky (Cisne negro) o David Fincher (La red social).

También es difícil comprender cómo el trabajo de Delbert Mann, director de Marty (1955), se considerara mejor que el de Elia Kazan en Al este del Edén o el de John Struges por Conspiración de silencio. O que Bob Fosse, por muy buen director que fuese, obtuviese la estatuilla derrotando a todo un Francis Ford Coppola que llegaba a la ceremonia con El Padrino bajo el brazo.

Otro tema pendiente es saber las razones por las que un maestro del cine como Alfred Hitchcock no fuese capaz de alzarse con la victoria en ninguna de las cinco ocasiones en las que fue nominado o que un genio como Charles Chaplin sólo fuese capaz de lograr Oscar competitivo por la excepcional Banda Sonora de Candilejas.

Clama al cielo el ninguneo al que se vio sometido Steven Spielberg cuando, en 1985, su película El color púrpura conseguía la friolera de once candidaturas pero él se quedaba fuera de la competición al mejor director. Una inconcebible situación que también vivió en carnes propias Barbra Streisand que ni habiendo obtenido el Globo de Oro por su labor como realizadora en Yentl (1983), consiguió ver su nombre en la terna de nominados ni en esa edición ni en la de 1991, cuando su película El príncipe de las mareas, lograba siete menciones pero no la de mejor directora.

Al referirnos a Tom Hooper como mejor director por El discurso del Rey, mencionábamos a David Fincher, uno de los realizadores más importante del cine actual y que, a pesar de que algunas de sus películas sean ya consideradas de culto por los cinéfilos de pro, sólo ha sido candidato al premio en dos ocasiones, cuando bien podría haberlo sido por Seven, El club de la lucha, Zodiac o Perdida.

Igual de doloroso es ver como Christopher Nolan, un maestro que renovó por completo el cine de superhéroes con su soberbia trilogía sobre Batman, y autor de otras grandes obras como Memento o Interestellar, nunca haya sido finalista al Oscar al mejor director.

MEJOR ACTOR

En 1974, Art Carney se alzaba con el Oscar al mejor actor protagonista por su papel en la road-movie Harry y Tonto. Y no es que su actuación fuese mala, lo que pasa es que considerar la suya como la mejor interpretación del año por encima de Jack Nicholson en Chinatown, Dustin Hoffman por Lenny y, particularmente, de Al Pacino por El Padrino. Parte II, deja cierto regusto amargo. Una sensación a la que el propio Pacino se fue acostumbrando al ver como cada ocasión en la que era nominado, terminaba sin premio. Se esperaba que lo lograse en 1990 con la tercera entrega de El padrino, pero ese año ni siquiera le nominaron por ese papel y lo relegaron a la categoría de secundario por su histriónica interpretación en Dick Tracy. Pero en 1992, la Academia se dio cuenta de la enorme deuda pendiente que tenía con una de sus más grandes estrellas y le obsequió con un Oscar por su interpretación en Esencia de mujer, un film agradable, pero menor dentro de la filmografía del actor. Un premio que, de haberse votado con sinceridad, debía haber caído en manos de Denzel Washington, por su encarnación del líder negro Malcolm X.

Otra leyenda que sufrió en carne propia la derrota fue Paul Newman. El gran actor logró su premio por El color del dinero, cinta de Martin Scorsese, justo un año después de recibir un Oscar honorífico a toda su carrera que enmendaba parcialmente, el imperdonable olvido a que había sido sometido hasta entonces.

Algo semejante le ocurrió a Geraldine Page, que logró su más que merecido Oscar en 1985 gracias a Regreso a Bountiful, después de siete intentonas fallidas. La actriz tuvo suerte de poder recibirlo en vida porque, apenas dos años después, fallecía de un ataque al corazón.

El nombre de Richard Burton siempre estará ligado al de Elisabeth Taylor. Sin embargo, no se puede decir lo mismo cuando hablamos de la relación del actor con la estatuilla dorada de Hollywood, porque ninguna de las siete ocasiones en las que fue candidato a premio logró la victoria. Y eso que en su filmografía destacan grandes interpretaciones como las de ¿Quién teme a Virginia Wolf?, Beckett o Ana de los mil días.

Algo semejante le ocurrió a Peter O’Toole. El eterno Lawrence de Arabia logró a lo largo de su dilatada carrera ocho candidaturas que quedaron en nada. Por ello, los académicos se apresuraron a entregarle un premio honorífico y así sacudirse el molesto sentimiento de culpa.

En 1994, otra leyenda como Deborah Kerr, recibía un Oscar honorífico por su larga trayectoria profesional, después de haber dejado para la historia algunas interpretaciones memorables y seis candidaturas fallidas. El premio se lo entregó Glenn Close otra enorme actriz que, al igual que Kerr, lleva media docena de nominaciones y aún no sabe lo que se siente al recibir el codiciado premio. La protagonista de Atracción fatal o Las amistades peligrosas está a la espera que sus colegas académicos le entreguen una estatuilla con su nombre antes de que sea demasiado tarde.

Sigourney Weaver no atraviesa por su mejor momento profesional, pero después de las tres candidaturas obtenidas en los años 80, por Aliens, Armas de mujer y Gorilas en la niebla, hizo méritos suficientes para volver a ser candidata a premio con títulos como La tormenta de hielo, por la que ganó un BAFTA a la mejor actriz de reparto, o La muerte y la doncella de Roman Polanski.

Cuatro fueron las infructuosas candidaturas al Oscar obtuvo el atormentado Montgomery Clift a lo largo de su carrera. El mismo número de veces que Annette Bening, que también espera, paciente, saber lo que es tener un Oscar en las manos. Y todo por culpa de Hilary Swank, que en los años en los que tenía más opciones de ganar, en 1999 por American Beauty y en 2004 por Conociendo a Julia, la joven actriz le arrebató el galardón por sus actuaciones en Boys don´t cry y Million dollar baby, respectivamente.

Una candidatura menos tiene Michelle Pfeiffer. Tres han sido las veces que ha optado a un Oscar y tres han sido sus derrotas. La más dolorosa, quizá, fue la de 1989, cuando todo parecía indicar que obtendría el galardón por su interpretación en Los fabulosos Baker boys. Sin embargo, a última hora, una veterana Jessica Tandy se llevaba la gloria por Paseando a Miss Daisy, dejando a la bella Michelle con un palmo de narices. Después de una serie de films para olvidar e intermitentes retiradas, Pfeiffer volverá a asomar la cabeza en 2017 con varias películas con aroma a Oscar, Where´s Kyra?, Mother! y el remake de Asesinato en el Orient Express.

Ernest Borgnine se llevó en 1955 el gato al agua por su interpretación en Marty, pero comparando su trabajo con el de Spencer Tracy en Conspiración de silencio o el de Frank Sinatra en El hombre del brazo de oro, su victoria queda un tanto entredicha. Otro caso similar ocurrió en el año 2000 con la victoria de Russell Crowe por su papel en Gladiator. Su trabajo es incuestionable. Un personaje de pocas palabras pero de mucha presencia. Algo así como John Wayne o Charlton Heston, de la época. Lo que ocurre es que enfrente tenía a un magnífico Tom Hanks en Náufrago y a un inconmensurable Javier Bardem en Antes que anochezca. Si realmente hubiese justicia, el español debía haberse llevado ese Oscar y no el de No es país para viejos, de los hermanos Coen que, siendo un buen trabajo, no deja de ser el típico asesino psicópata que tantas veces hemos visto en el cine.

1998 dejó para el (mal) recuerdo la victoria de Shakespeare enamorado y con ella, el discutible galardón para su protagonista femenina, Gwyneth Paltrow. La actriz se metía de lleno en el personaje de la musa del famoso autor, disfrazándose de hombre e imitando con acierto el acento británico. Sin embargo, esos no eran argumentos suficientes como para otorgarle el premio antes que a una enorme Cate Blanchett por Elisabeth. Y ya que hablamos de la cinta de John Madden, uno de los siete Oscars que obtuvo Shakespeare enamorado fue el de mejor actriz de reparto, que recayó en Judi Dench. Un papel divertido y muy importante a pesar de su escasa presencia en el metraje del film. Sin embargo, la británica demostró en los años posteriores que su talento debía ser premiado por algo más que por una decena de minutos en una comedia romántica. Sus actuaciones en Iris o Philomena bien merecían un mayor reconocimiento.

Si sorprendente fue el Oscar a Cher por Hechizo de luna, no menos lo fue el premio a Sandra Bullock por The blind side. Un sueño posible (2009), una cinta que no pasa de correcta, en la que más que reconocer la calidad de su trabajo en esa película, parecía que se le premiaba por su fructífera carrera como estrella comercial. Después, y para dar más valor a su Oscar, los académicos la volvieron a incluir en el quinteto finalista del año 2013 por su actuación en la versión espacial de Náufrago, también conocida como Gravity.

Otra actriz que provocó cierto revuelo con su victoria fue la estadounidense Marisa Tomei quien, en 1992, se impuso en la categoría de actriz de reparto con Mi primo Vinny sobre quinteto repleto de grandes actrices británicas. Ese hecho causó cierta polémica y se llegó a insinuar que en el sobre no figuraba el nombre de Tomei como vencedora. Tiempo después, y para demostrar que ese triunfo era más que merecido, la actriz enseñó su valía en La habitación o El luchador, películas por las que volvió a ser candidata.

En 2001 se colaba entre las finalistas a la mejor actriz la bella Halle Berry por su papel en Monster´s Ball y Hollywood encontró la ocasión perfecta para acabar con el fea estadística de no haber entregado nunca un Oscar a una mujer negra en un papel protagonista. Así que, sin ella quererlo, la maquinaria de la Meca del cine se puso en marcha para entregarle el trofeo. Las lágrimas de emoción de su discurso de agradecimiento eran de lo más justificables, pues Berry ya intuía que sería muy difícil volver a verse en una situación como esa.

OTROS OLVIDADOS

Pero no sólo las llamadas grandes categorías han sufrido olvidos imperdonables. Sin ir más lejos, Roger Deakins es considerado por muchos como uno de los mejores directores de fotografía de la actualidad, pero su trabajo aún no ha sido reconocido después de doce nominaciones al premio.

Otro tanto ocurre con el sonidista Kevin O’Connell, quien ha obtenido 20 menciones a lo largo de su trayectoria profesional y ha perdido en todas ellas. Tal vez en 2017, gracias a su labor en Hasta el último hombre, pueda por fin, celebrar una victoria.

Lo mismo le sucede a Greg P. Russell, antiguo colaborador de O´Connell, quien lleva 17 candidaturas y espera que con 13 horas: Los soldados secretos de Bengasi logre su primera estatuilla.

Quedan pocas fechas para saber lo que nos deparará esta nueva edición de los Oscars. Todo indica que será el año de La La Land pero, quién sabe si todas las quinielas fallan en su resultado y, finalmente, tenemos decenas de sorpresas que den pie a una continuación a este artículo.

