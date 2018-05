En tiempos de censura y de cultura miedo es más complicado, cierto; pero también más necesario que nunca luchar contracorriente y presentar propuestas subversivas, que abran alternativas hacia otros campos de entendimiento, que tiren de metáforas encriptadas, que encuentren la manera de hacerse oír.

Algo así sucedió en el Brasil de los años ’60, década en la que empezaría una Dictadura Militar que duraría más de 20 años, imponiendo una serie de restricción de libertades, además de la evidente censura tanto para las voces disidentes como para cualquier ente creativo que buscase meter el dedo en el ojo del poder antidemocrático. Dos años después del Golpe Militar de 1964, la escena cultural carioca se revolucionaría en torno a la Tropicália, una suerte de reacción a la psicodelia occidental que se cocinaba con materiales folclóricos y lisérgicos al sur del sur de América.

Si hay que mencionar a cinco iconos de aquel movimiento, es fácil: Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Tom Zé y Os Mutantes. Puede que la propuesta de estos últimos, una especie de conglomerado que se movía en las fronteras de la performance avant-garde, el ácido psicodélico, la lisergia del rock and roll de aquellos años y una fuerte conexión con las raíces afro de su país, fuese la más minoritaria y la que menos capacidad de articular hits tiene de esos “cinco grandes”; pero quizá, y posiblemente por eso, el radio de acción de la icónica banda paulista sigue sonando moderno, fuera de géneros y tan cerca del concierto en un auditorio para amantes de las raíces folclóricas latinas como para los metaleros amantes de la mística ritual o los rockeros amantes de las guitarras virulentas.

Aunque el dream team de Os Mutantes fuese el de aquellos primeros (doce) años de vida, hasta su primer hiato en 1978, con un Sérgio Dias acompañado de Rita Lee y Arnaldo Baptista primero, y por Liminha y Dinho Leme después; las diferentes mutaciones a las que ha sometido Dias a Os Mutantes no solo ha permitido que la banda no dependa de nombres propios (bueno, sí, del suyo), sino que ha puesto de manifiesto la capacidad de reinvención y adaptación a épocas tan diferentes como los años ’60 y ’70 y la última década del Siglo XXI: un contexto completamente diferente, pero que sigue entendiendo a Os Mutantes como un elemento inclasificable, bizarro, tan libre de tendencias como abierta en matices.

A pesar de que su debut homónimo (un preámbulo de mucho de lo que acabaríamos oyendo en The Beatles del Yellow Submarine), y otros álbumes de aquellos años como A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado o Jardim Elétrico aglutinen los grandes clásicos de Os Mutantes, lo cierto es que sus dos álbumes de estudio, Haih Or Amortecedor y Fool Metal Jack, publicados en 2009 y 2013 correspondientemente, poco tienen que envidiar no solo a sus mejores registros, sino que se han vuelto más políticos que nunca (incluso dejaban un recado a Vladimir Putin, a la Guerra de Irak o Fidel Castro), se permitían licencias como lanzar guiños al blues, el folk oriental, el reggae o la samba y adelantar varias veces por la derecha a varios de los representantes de la última ola neopsicodélica.

Si te los pierdes en la gira que los está meneando por escenarios españoles, y que los llevará a protagonizar este jueves 31 de mayo en la sala Nazca Music Live uno de los conciertos más interesantes de la programación de Sound Isidro, estarás perdiendo una oportunidad de oro de ver a uno de los mitos vivos de la tropicália y la música antipopular, pero ultravanguardista latinoamericana.

Os Mutantes