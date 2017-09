Con una vocación divulgadora de artistas emergentes iberoamericanos pero también de reposicionar la danza contemporánea como uno de los géneros más ricos e impredecibles de las artes escénicas, la barcelonesa Sala Hiroshima presenta la ambiciosa programación del ciclo ORO, que servirá no sólo para inaugurar la nueva temporada de uno de los nuevos teatros catalanes más interesantes del circuito escénico estatal, sino también para traer doce de las propuestas internacionales más atractivas de la danza actual.

Será entre el próximo miércoles 4 de octubre y el sábado 4 de noviembre cuando podamos ver sobre las tablas del Hiroshima algo que tiene mucho que ver con la filosofía programática de la sala: “exhibir piezas no convencionales, con un alto nivel de investigación, pero destinadas a un público general”, como ellos mismos dicen.

Como pistoletazo de salida, el Fandango Jarocho ocupará la Plaza de las Tres Xemeneies con una fiesta popular mexicana que permitirá acercar el ciclo al barrio y viceversa, con un show donde no faltará ni música ni gastronomía ni, claro está, danza.

Luego, durante las cuatro semanas de ciclo podremos ver doce propuestas entre las que destacan especialmente el aterrizaje de la caboverdiana-portuguesa Marlene Monteiro Freitas con una de sus primeras piezas (considerada como “nuevo expresionismo”); la nueva pieza de la canaria Mónica Valenciano; la presentación del nuevo disco del portugués Jorge da Rocha; la propuesta del teatro de objetos de las uruguayas Ayara Hernández Holz y Lupita Pulpo; o la proyección del documental sobre el colectivo chileno Danza Sur, entre otros.

PROGRAMACIÓN

Miércoles 4 de octubre, 20.30h

Estereotipo/Canibalismo , de Lautaro Reyes / Camaralucida (Chile/Cataluña). Danza. Estreno.

Domingo 8 de octubre, de 12 a 18h

Fandango Jarocho (México). Fiesta, música, danza y street food. Inauguración de temporada.

Viernes 13 y sábado 14 de octubre, 20.30h

IMPRENTA ACÚSTICA en (14 borrones de una) APARICIÓN, de Mónica Valenciano (Islas Canarias). Performance / danza. Estreno.

Domingo 15 de octubre, 19h

To Drop and Let Go, de Jorge da Rocha (Portugal). Concierto.

Miércoles 18 de octubre, 20.30h

Documental Danza sur, del colectivo Danza Sur (Chile). Proyección. Estreno.

Viernes 20 de octubre, 20.30h

PROGRAMA DOBLE:

Solo Bach & Glenn, de Albert Quesada (Cataluña). Danza.

Resistência, de Aline Corrêa (Brasil). Danza.

Sábado 21 de octubre, 20.30h, y domingo 22 de octubre, 19h

Morder la lengua, de João Lima (Brasil), Cecilia Colacrai (Argentina) y Anna Rubirola (Cataluña). Danza.

Viernes 27 y sábado 28 de octubre, 20.30h

Retrato de un monstruo (edición I), de Ayara Hernández Holz y Lupita Pulpo (Uruguay). Danza / teatro visual y de objetos.

Domingo 29 de octubre, 19h

Dance Dance Dance, de Magdalena Leite y Aníbal Conde (Uruguay / México). Danza / iconografía del cuerpo en el cine. Estreno en Barcelona.

Viernes 3 y sábado 4 de noviembre, 20.30h

Guintche, de Marlene Monteiro Freitas (Cabo Verde / Portugal). Danza

