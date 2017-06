Cómo ser un cultureta en plena celebración del World Pride Madrid 2017

No te confundas: el Orgullo Gay, u Orgullo LGTBIQ o World Pride Madrid 2017 no es solo montarte a una carroza sin camiseta y cantar el A quien me importa durante una semana. Estamos hablando del mayor encuentro de la diversidad mundial.

Y en medio de la reivindicación por la diversidad de género y por la eliminación de los distintivos que delimiten los límites de la identidad sexual también convive una de las programaciones culturales más extensas y profundas de las que podamos disfrutar en todo el año.

Nosotros te contamos cómo poder ser un cultureta en medio de las festividades del Orgullo: aquí te destacamos algunas de las propuestas artísticas y culturales más interesantes de los próximos días, en ámbitos como los de la música en directo, el cine, las exposiciones artísticas y las artes escénicas.

MÚSICA

Por un lado, es evidente que el centro de Madrid estará completamente ocupado por escenarios con múltiples actividades, pero sobre todo centrado en shows con la música como vehículo. Un vehículo que encontrará en los escenarios de la Plaza del Rey, de la Puerta del Sol, de la Puerta de Alcalá, la Plaza Pedro Zerolo, la Plaza de España, la Plaza de Chueca o la Plaza de Colón, sobre todo, actividades de artistas que van desde Fangoria a Kate Ryan, Rosa, Conchita Wurst, Whigfield, Cycle, Algora, Camela, Nuria Fergó, La Húngara, C. Tangana, Azúcar Moreno, Barei o Nancys Rubias, por mentar solo a algunos de los que protagonizarán algunos de los momentos más icónicos del World Pride Madrid.

En paralelo a esto, y aprovechando las festividades, no serán pocas las oportunidades de acercarse a propuestas alternativas, de algún modo emparentadas con las festividades del Orgullo, pero que tienen un margen de libertad propio. Por allí podremos asistir todos estos días al ciclo Flamenco Diverso, en donde habrá actuaciones de Miguel Poveda, Rojas y Rodríguez o Rocío Molina y La Tremendita, entre otros.

Por otro lado, Falete aprovechará para presentar su nuevo show, Falete en el corazón, durante tres días en el Nuevo Teatro Alcalá, donde hará un repaso a su repertorio más icónico pero sin olvidarse de hacer propias coplas de Rocío Jurado, Lola Flores, Chavela Vargas o Juan Gabriel, entre otros. De hecho, esa fue la excusa por la cual quedamos con él hace unos días en esta entrevista en profundidad.

Por otro, el Coro de Hombres Gays de Madrid presentará Mundo, un espectáculo que pondrán en común sobre el escenario del Teatro Cofidis Alcázar este lunes 26, haciendo un recorrido por algunas de las canciones más icónicas de la historia, desde Raphael a The Beatles o Calle 13, entremezclando baile, música y armonías vocales.

Incluso el festival cultural De chica en chica, organizado por la Asociación de Empresarios Gays y Lesbianas, ha decidido programar en el Teatro La Latina un festival de cine, una obra de teatro y dos conciertos con protagonista femenina: Conchita y Bebe presentarán sendos materiales nuevos.

Por poner un punto sintético a las fiestas, además de los conciertos al aire libre, hay un par de propuestas en teatros que nos acercan a los sonidos más modernícolas: por un lado, el agro-cabaret del asturiano Rodrigo Cuevas, mezclando tradición astur y espectáculo de variedades en su nuevo show, El mundo por montera en el Teatro Rialto; y unos Hidrogenesse que seguirán portando su tecnopop de autor, entre el sarcasmo y la frivolidad hedonista, sobre el escenario de los Teatros Luchana.

El British Council Stage también ha querido tener su espacio dentro de la programación de la capital. Y así lo hará, ofreciendo las actuaciones de la joven británico-nigeriana Ray BLK (una de las esperanzas del neosoul inglés), la diva pop r&b Felur East (que se dio a conocer hace más de una década en The X Factor, formando parte del grupo Addictiv Ladies) y el dúo de electro-house 99 Souls.

CINE

Las pantallas también aprovecharán para proyectar cine LGTB, un género que en realidad lo acabó siendo por necesidad, pero que indistintamente profundiza en historias que van del drama a la comedia o el thriller. Entre todos los (sic) pantallazos de los que podremos disfrutar, hay algunas propuestas que destacan sobre el resto.

Entre ellas, la del Madrid Fashion Film Fest que tendrá una programación en concreto de cine de género LGTB durante tres días, del 28 al 30 de junio en el espacio El Paracaidista, en el corazón de Malasaña. Entre las películas que podremos ver destaca Carol, presentada por la galerista Topacio Fresh; o la proyección de Strike a Pose, sobre el grupo de bailarines que acompañó a Madonna en su gira más controvertida, la de Blonde Ambition.

Desde el festival de cine LGTB por antonomasia, el LesGaiCineMad, también aprovecharán para presentar algunos de los mejores largos y cortos de género, con entrada gratuita hasta completar aforo y durante toda la semana, entre lunes 26 y el viernes 30 de junio. Por allí podremos ver hasta 35 películas, algunas de ellas conocidas como La mala educación de Pedro Almodóvar, el reciente documental sobre Chavela Vargas del que te hablamos aquí, los cinco capítulos de la serie de Flooxer Indetectables o el preestreno en exclusiva sobre la figura de Tom of Finland.

En los Teatros Luchana, que durante toda la semana tendrán una programación especial, también acogerán cine de género. Llevan proyectando películas desde la semana pasada, pero aun podremos ver esta semana el documental Fuera de juego (visibilizando el tabú de los jugadores de fútbol homosexuales) o el drama alegórico Como una novia sin sexo.

Los Cines Golem, uno de los más icónicos y de los recovecos más sibaritas para ver cine en VOSE, también proyectará películas de género, sacándose de la manga el ciclo Cine que entiende, permitiéndonos ver películas que han pasado por su pantalla en los últimos años, como Tomboy, Moonlight, Pride, Rara, Un amor de verano o El desconocido del lago, entre otras.

Incluso bajo el programa del sub-festival muestra-t podremos disfrutar de proyecciones en la Filmoteca Española como las del directo desde el Teatro Real de la adaptación de la icónica ópera Madama Butterfly o películas-símbolo como The Rocky Horror Picture Show o Hedwig and the Angry Inch.

Incluso saliéndonos del cine convencional, encontraremos proyecciones de videoarte en lo que el espacio La Neomudéjar ha dado por llamar Videopride: una propuesta articulada desde Arcópoli que reivindica el potencial histórico de dicho género, celebrando la diversidad no solo de las personas, sino también de los géneros audiovisuales.

ARTE

No faltarán exposiciones de temática LGTB. Algunas llevan ya un tiempo, como el doblete expositivo del que podemos disfrutar en Conde Duque desde hace cerca de un mes: por un lado, ¿Archivo Queer?. Imaginarios de acción y placer. Madrid 1989-1999, en el que partiendo de la experiencia del activismo queer del Madrid de los ’90, esta muestra reelabora y recontextualiza el discurso; y por otro, la exposición Anarchivo sida. Producciones culturales en torno a la ‘crisis del sida’, en la que nos proponen un acercamiento al virus del VIH no como epidemia médica, sino como cambio de paradigma visual, afectivo y económico.

De Queer Cabinet os hablamos aquí hace unos días: una exposición tan provocativa como necesaria, en la que David Trullo exhibe en el Museo de Artes Decorativas la relación que existe entre diferentes obras del arte pictórico más clásico y la representación homoerótica contemporánea.

Los últimos cuarenta años de activismo LGTB en España no podrían tener mejor espacio: CentroCentro, la sede del Ayuntamiento de Madrid que ahora mismo viste la bandera orgullosa de la diversidad sexual, hará un recorrido histórico a través de 200 piezas, entre originales y reproducciones, bajo el paraguas de Subversivas, una de las grandes golosinas artísticas de esta temporada y de estas festividades.

Sin exponer pero sin dejar de moverse, por un lado podremos disfrutar de la intervención artística que Yolanda Domínguez (de la que desentrañamos hace unos días las claves de una de las mejores exposiciones de PHotoEspaña, obra suya: Little Black Dress) realizará en la Plaza Pedro Zerolo; y el programa Free Wee Project que albergará el espacio de Lavapiés Swinton & Grant, en donde los artistas Bran Solo, Alberto Martínez y Aurora Duque buscarán eliminar la separación por género hombre-mujer o cualquier otro distintivo que delimite la diversidad.

Otra de las exposiciones más singulares será la que ya está albergando el Museo de América: Trans. Diversidad de identidades y roles de género, en donde podremos disfrutar de cuatro exposiciones bajo un mismo paraguas y con un objetivo central, el de acercarnos a las identidades trans y la diversidad de género en diferentes épocas históricas desde el continente americano.

Cuanto menos curioso será poder acercarse al Ateneo Republicano de Vallekas a ver la exposición de fotografías que Antonio Suárez realizó en la manifestación del Orgullo en 1981, celebrada en el barrio de extrarradio madrileño. Desde el Museo del Prado también se acercarán a las fiestas del Orgullo con La mirada del otro, una exposición y un ciclo de conferencias que proyectarán la diversidad a través del arte. Y una propuesta más pequeña pero no menos interesante será la exposición ¡Yo Soy! que acogerá la librería malasañera Cervantes y cía, con obras de collage e ilustración de diversos artistas gráficos.

Pero en donde encontraremos una amalgama expositiva especialmente rica y plural, con cerca de treinta exposiciones en activo, es bajo el paraguas de muestra-t: algunas expos más pequeñas, otras especialmente ambiciosas, pero todas explorando la diversidad de género desde diferentes prismas, pero con el arte plástico y gráfico como puntal común.

TEATRO

En teatro hay varias que propondrán un programa concreto y temático en torno a la cultura LGTB: los más ricos y variados será el Ciclo Iguales que durante varios días albergará la Nave 73; pero también podremos encontrar propuestas en espacios habituales para historias de diversidad como es el DT Espacio Escénico; o las pequeñas historias que podremos disfrutar en el Microteatro por dinero.

Entre las propuestas más ambiciosas dentro de un programa especialmente rico y variado que podéis consultar aquí podremos disfrutar de Los amores oscuros en el Teatro Español, donde se adaptará la novela homónima de Manuel Francisco Reina; las propuestas de comedia y stand-up de género que acogerán habituales salas de conciertos como El Intruso y el Fotomatón; el biopic escénico Miguel de Molina al desnudo que los Teatros Luchana albergarán durante dos noches; o la adaptación folclórico-LGTB de la Zarzuela-Off, con dos obras de finales del siglo XIX que podremos ver modernizadas en el Teatro Sala Trovador.

Orgullo Cultureta