Una de las pocas ventajas que entraña el sueño es que no entiende de dignidades, deberes o vergüenzas. Así que es muy fácil encontrarse disfrutando de la terrible mañana de un lunes, mientras soportas con dignidad el oficio de la escritura a golpe de ronquido, cuando de pronto, suena el móvil: “Necesitamos un texto para ya. Hazlo de lo que quieras, pero para esta tarde. Se nos ha caído el de fulanito, y no sé si recuerdas que te faltaba una pieza por entregar este mes”.

Las paredes empiezan a caerse y la lámpara se tambalea encima de ti, al mismo tiempo que te recuerdas que quien duerme contigo ya no está porque se ha ido a currar y tú no. Las sabanas gritan ¡Vago!, ¡Desgarramantas! Y la mejor: ¡Zángano! Digo “la mejor” porque ese bicho a lo que se dedica es a fecundar a la abeja reina y nada más. No es obrera, no produce miel, ni siquiera tiene aguijón. Se dedica a echar un polvo con la más guapa del baile y se acabó. Lo mismito que el menda o que sus cuatro compañeros de redacción, que cuando acaban de escribir un artículo se van cagando virutas al bar a trabajar, esta vez sí, en busca de algo de dignidad, mientras contemplan cómo la posibilidad de echar un polvo se diluye ante la hora de cierre.

Así que con cinco horas de sueño y con el mal cuerpo propio del café en ayunas, bajas a la calle. A buscar algo que contar, a buscar lo que sea. Piensas que el lugar idóneo para este tipo de menesteres es la cafetería de la gasolinera más próxima. El porqué es sencillo: es uno de los lugares con más tránsito de la zona. Así que a ver, al menos si, por inercia, la velocidad del mundo de la praxis arrastra al mundo ideal. Alucinas con la cantidad de gente —en concreto hombres— que viene a desayunar. Observas a la cajera y por medio de unas conexiones sinápticas de premio nobel te das cuenta del motivo. “Un café, por favor”. El mal cuerpo va tomando forma retorciéndose en el taburete, e incluso casi se desploma al pensar que como el resto de personal deberías llenar el depósito.

Entonces, observas la prensa del día, ves la Interviú, y recuerdas una columna de Jabois en la que narraba cómo el día que le instalaban la fibra óptica se alinearon los planetas para que le fuese imposible ver porno. Hasta tal punto aquella imposibilidad minó su tolerancia a la frustración que, cuando por fin reunió los requisitos para hacerse una pera en condiciones, no lo hizo: decidió escribirlo. Miras tu cremallera y desechas la idea de masturbarte y contarlo después de inmediato. Ni con un kilo de canela mezclada con el café tendrías algo que hacer. Así que sigues con Jabois y recuerdas una definición de periodista que citaba en otro texto: “es aquella persona que en los primeros diez años de su trabajo profesional no tiene ni puta idea de lo que escribe, y en el resto de su vida como periodista no le dejan escribir de lo que sabe algo”.

Escribir quizá consista en no aceptar la imposibilidad de abarcar la marea que configura la corriente de los días

Piensas que nada describe mejor esa gasolinera que la primera parte de la frase, y que si hubiese una suerte de motor trascendental, ya fuese de la cita, del artículo o de la paja de Jabois, sería ese gesto, esa ruptura, ese croché contra la tolerancia a la frustración. Y es que precisamente escribir quizá consista en eso: en no aceptar la imposibilidad de abarcar la marea que configura la corriente de los días, en cagarte en la mar ante la soledad compartida que impone un texto. En definitiva, en sacudir el misterio del silencio hasta que, al fin, suena algo que se deja articular con palabras.

Camba hablaba de que los periódicos se ha hacían solos, que de pronto los artículos aparecían maquetados por arte de magia en su lugar, que los redactores eran una raza de parlanchines insomnes… y que, de pronto, PLAS. Igual que este artículo se publica en la web, el periódico corría por la calle.

Sales airoso de la gasolinera pensando: “¿De dónde iban a nacer esos artículos sino de romper con la frustración —no ya de un redactor— sino del mundo?”.

Onanismo, periodismo y frustración