Tiene pinta de acabar de llegar de la tienda de cómics o de haber estado durante horas pintando muñequitos de Warhammer o jugando alguna semifinal de un torneo de cartas Magic. Pero en realidad es Oloff, el rapero nerd o friki que convierte la tragicomedia de su propia existencia en puro flow depravado, mezclando la stand up cómica con el hip-hop alternativo, imponiendo nuevos matices a la música urbana desde su piso con vistas al cielo gris de Bristol.

¿STAND RAP?

“Soy Oloff, un rapero-músico bastante joven del norte de Londres, actualmente residiendo en Bristol. El modo en el que están moviéndose las cosas está siendo muy rápido: tengo mucha nueva mierda en camino de la que estoy realmente nervioso por mostraros”.

Así se nos presenta el pequeño Oloff, con esa pinta de Carlos Areces en Ojete Calor que se nos gasta. Pero no hace falta rebuscar mucho para darte cuenta de que no estamos ante el nuevo héroe del gangsta rap (evidentemente), ni ante una nueva brutalidad pirotécnica del rap.

Lo suyo es una curiosa rara avis dentro de la música urbana británica: tan cerca de Kate Tempest como de uno de los papeles más marginales de series indies como The Office o Easy, Oloff parece el protagonista de una especie de falso monólogo en la que caben ramalazos al stand-up pero también una revolucionaria capacidad para rehacer el flow y el groove del rap británico.

En su flamante último álbum, prácticamente intercala un monólogo tragicómico, repleto de humor propio, con una pieza de neo-rap, poniendo en entredicho las fronteras entre la stand-up y el concierto de rap, acotando los márgenes expresivos de ambas disciplinas y tendencias, amplificando tanto a uno como a otro para dar a luz algo tan complejo y subversivo como impredecible e inclasificable.

JOHN CALE, MÚSICA RECICLADA, BUDDY HOLLY Y ÉL MISMO

Tiene siete producciones publicadas, aunque una de ellas es un single de dos canciones y otra una mixtape de cuatro. Pero Oloff no es un tipo de hábitos repetitivos, ni cuenta con un productor de bases o un DJ de confianza del que consiga extraer toda su savia fresca. Por un lado, él ha conseguido perfilar un sonido a sus bases propias que recuerda al Beck de Mellow Gold pero también a cierta facción del rap old school de los años ’80, con aquel rollazo y flow de Run-D.M.C. o Boogie Down Productions, como demuestra en sus cancioneros más domésticos, el Staring Into Space o el iniciático Horrid Sensation)

Por otro lado, estamos hablando de un tipo que ha cogido el icónico Paris 1919 de John Cale y ha llevado aquel sonido a un nuevo nivel (el del exquisito Cale Smoothies); algo que ha impuesto también con el repertorio de Buddy Holly (en Buddy); con algunas bases del subterráneo Vermillion de Dirty Art Club; o incluso con un serial de canciones de dominio público, libres de licencias y disponibles para todo el mundo: sobre todo canciones de folk antiguo que Oloff ha rehecho en su reciente Public Domain, posiblemente su ejercicio más escénico y oscuro.

POR DEBAJO DEL UNDERGROUND

No llega a los doscientos seguidores en su perfil de Facebook. Sus canciones no se pueden escuchar en Spotify. Algunas ni siquiera se pueden pagar porque no son de su propiedad. Hay vídeos que no llegan a las 500 ni a las 1000 reproducciones. Ha vivido como un hito que ha querido remarcar y celebrar en su poco influyente perfil de Facebook cuando su gran hit (Yoshi’s Circuit) llegó a los por entonces 25.000 visionados (ahora supera las 40.000).

Estamos hablando de cifras menores, muy menores para un artista tan bizarro y curioso como diferente a todo. No sabemos en qué momento Pitchfork, The Line of Best Fit, Gorilla vs. Bear, SPIN, NME o alguna web británica de prescripción musical que lo peta recomendará a una de las voces más singulares de la música urbana europea; pero si eres de esos que les gusta fardar de haber descubierto una rara avis antes de que el Primavera Sound lo programe en el escenario de Pitchfork, come Oloff ahora o calla para siempre.

Oloff