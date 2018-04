Hace diez años, Dennis Gansel adaptó para la gran pantalla una novela basada en hechos reales que daría lugar a una de las mejores películas alemanas de lo que llevamos de siglo. Hablamos de La Ola, un ejercicio que nos presentaba a un profesor de instituto haciendo un experimento para explicar a sus alumnos el funcionamiento de un régimen totalitario, que se le acabaría yendo de las manos, y que explicaría también las mecánicas del nazismo.

Aquel film ahora se convertirá en una miniserie de Netflix. Así lo anunció Erik Barmack, vicepresidente de contenidos originales de Netflix para Europa, a la vez que confirmaba también otras esperadas noticias, como la tercera temporada de La casa de papel, serie española que tras dos temporadas en Antena 3, en su aterrizaje a la plataforma VOD se convirtió en la serie de habla no inglesa más vista, superando a la alemana Dark.

En el caso de la adaptación de La Ola, se espera que esta serie tire tanto del éxito de otras series adolescentes de la plataforma (como 13 Reasons Why, The End of the F***king World o Atípico, por ejemplo), pero también con cierto ánimo de crítica sociopolítica e histórica. Se desconoce cuándo será el estreno, pero a buen seguro será una de las producciones europeas más esperadas de la factoría.

Nueva Ola