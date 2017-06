Ojete Calor y su versión libre de ‘Freed From Desire’ para calentar el Orgullo

Ojete Calor quieren que te vayas a tu casa. Y tú con la mochila preparada para no volver en todo el fin de semana del World Pride en el que Madrid será una gran fiesta de diversidad, electropop y fiesta imparable. Pero así lo cantan en Vete a tu casa, su particular versión libre de Freed From Desire, la icónica canción de GALA, diva gay donde las haya.

El dúo de subnopop capitaneado por los también actores (o sobre todo actores) Carlos Areces y Aníbal Gómez lleva un ritmo de producción frenético, sin envidiarle nada a los traperos: canciones como Qué bien tan mal o La gente mala (de la que estrenamos en exclusiva su videoclip en esta casa) son algunas de sus mejores canciones, y que a buen seguro se colarán entre lo más escuchado de varios subnopópfilos de pro.

Ojete orgulloso