Hay mucho de todo en la música de Oddisee: a medio camino entre el hip-hop, el funk de groove posmoderno, el post-jazz, el r&b de cavilaciones soul y la canción negroide de pasado mañana, el sonido que acaba de plasmar en el celebradísimo The Iceberg es una rara avis dentro de la música urbana contemporánea.

Y es que Amir Mohamed El Khalifa consiguió articular tras su alter ego de Oddisee y con la compañía de su banda Good Compny (sin la A, por favor) un discurso tan ecléctico en lo sonoro como profundo en sus reivindicaciones: en su nuevo material demuestra su compromiso, invitando al oyente a reflexionar sobre cuestiones como la raza, la política, la riqueza o la religión, y abriendo una ventana al entendimiento de la relación entre el ser individual y la identidad de cada uno.

Podremos ver dentro de unos días a Oddisee & Good Compny, e incluso a Olivier St. Louis, guitarrista del proyecto, poniendo en común su cancionero en solitario, haciendo las veces de telonero. Será en Madrid y Barcelona: primero en la capital, ocupando el escenario de la Sala Clamores el viernes 27 de octubre; para, un día después, el sábado 28 de octubre, hacer lo propio en la sala Luz de Gas de la capital catalana.

Desde Notodo no queremos que te pierdas a este portento del urban-jazz más impredecible. Por eso estamos sorteando dos entradas dobles para cada concierto. Lo único que tienes que hacer es escribir un correo a alan.queipo@notodo.com indicando en el asunto la palabra ODDISEE + la ciudad que elijas y diciéndonos por qué te debería tocar a ti. Nos pondremos en contacto con las dos respuestas más originales que participen para cada concierto un par de días antes del inicio de gira, el miércoles 25 de octubre. Si no te escribimos es que no has sido tan original. ¡Suerte!

Oddisee & Good Compny