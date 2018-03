Retirado de la primerísima línea de la política estadounidense (veremos si su esposa Michelle lo releva) tras dos legislaturas como presidente, el demócrata Barack Obama ahora busca nuevos negocios. Y mira por dónde, con Netflix ha topado, justo en plena búsqueda y captura de grandes nombres a los que agenciarse a la factoría para crear productos originales.

Así lo ha informado el New York Times, que aseguran que las negociaciones se encuentran en una etapa “avanzada” y serían para “producir una serie de programas de alto perfil”. La idea no es que los Obama generen programas para hacer oposición al actual gobierno de Donald Trump (o no de forma explícita), sino para producir shows cuyo enfoque esté en las historias inspiradoras y otro en el que Obama haga las veces de moderador de unos diálogos sobre diferentes asuntos que afectan al universo sociopolítico: la inmigración, el derecho al voto, la política exterior, el cambio climático o el sistema sanitario.

Al parecer, no es la primera oferta que reciben los Obama: Amazon y Apple también han pujado por los servicios de la familia política. Pero los Obama parecen especialmente interesados por sumarse a la factoría Netflix. El asesor del ex mandatario, Eric Schultz, ha declarado, en un tono enigmático pero que deja algunas vías abiertas, esto:

“El presidente y la señora Obama siempre han creído en el poder de la narración como elemento inspirador. A lo largo de sus vidas, han contado historias de personas cuyos esfuerzos por hacer una diferencia están cambiando silenciosamente el mundo para mejor. Mientras consideran sus planes personales a futuro, continúan explorando nuevas formas de ayudar a otros a contar y compartir sus historias”

Aló, ex-presidente