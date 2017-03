Quizá te suene su cara. Es normal: Aida Oset es una actriz conocida sobre todo en la televisión catalana, gracias a importantes papeles en series de la TV3 como Cites, Ermessenda, Tornarem o El cor de la ciutat, pero también por haber trascendido a la gran pantalla en algunos de los films más celebrados del cine catalán de estos últimos años, El cuerpo y Tres días con la familia u obras de teatro como La dama de les camèlies, El don de arder o Molt soroll per no res, entre otras. Pero también es el momento que no conozcas solo su cara, sino también su voz.

Y es que la barcelonesa lleva años desarrollando su carrera como cantante. Sobre todo lo ha hecho en su grupo Lady in Black, pero ahora nos presenta su nuevo proyecto. Nos referimos a NUU, proyecto que comparte junto a Guillem Llotje y que acaban de hacer su debut discográfico formal con Gloom, a través de Cydonia, el sello de The New Raemon.

El sonido de NUU mantiene puntos comunes con las atmósferas dreampop pero con inyecciones indietrónicas, atmósferas melancólicas, melodías ensoñadoras y un espacio común entre la luz y la oscuridad, jugando a levitar y a suspenderse pero también a cavilar en derredor de trazas soul, jazz o incluso de rocktrónica, en un alegato sonoro que podrá recordar a proyectos como The XX o Beach House.

Ya se puede escuchar el disco en plataformas digitales y se los podrá ver en directo el próximo jueves 23 de marzo en La Pedrera ArtLab.

NUUevo registro