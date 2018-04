“Valentía es coger toda la mierda que te pasa en la vida y ser capaz de afrontarla”

Hace poco más de un mes los murcianos Nunatak publicaron Nunatak y El Tiempo de los Valientes, su tercer disco de estudio. Un disco que ya está girando por los festivales españoles y que así permanecerá hasta el final del verano. Tras asistir a la presentación del disco, hablamos con Adri y Nando, cantante y bajista de Nunatak respectivamente, sobre la evolución de la banda y los conciertos de presentación de éste.

La primera vez que oí hablar de Nunatak, erais una de las promesas del folk en España. Nunatak y El Tiempo de los Valientes (2018) ya, claramente, no es eso. ¿Qué ha pasado estos años?

Adri: Creo que hemos encontrado un poco nuestro sonido y hemos madurado. Aunque eso sea un topicazo lo de la madurez en los grupos. Pero es cierto que en esa época escuchábamos mucho esa música y nos apetecía hacer eso. Pero ha pasado el tiempo, hemos dejado de escuchar tanta música de ese estilo y nos ha apetecido escuchar otras cosas, electrificar los temas y darles un poco más de garra, un poco más de caña.

Nando: También es música que veníamos escuchando en esa época y antes. Y fue un poco como que habíamos hecho eso y quisimos hacer otras cosas, ampliar el abanico.

También el pop-folk ahora se escucha menos en radios y festivales.

Adri: También queríamos hacer algo nuestro. Porque lo normal de un grupo cuando empieza es que el primer disco tenga como unas referencias claras porque aún no han tenido tiempo real para encontrarlas. A no ser que seas un genio de la música lo normal es que empieces con unas referencias claras de grupos y nosotros, en esos discos, las teníamos. No descubrimos la pólvora en ese sentido. Pero con el paso del tiempo está la necesidad, por un lado, de hacer algo propio y, por otro, ganas experiencia y herramientas que te permiten hacerlo. Creo que ha sido súper natural.

Nando: La inquietud también de decir “¿por qué no hacemos esto?”. Al final han salido temas muy diversos. No es un disco conceptual ni es un sonido que encierre el disco todo igual.

Ya habéis comentado anteriormente que este disco es muy ecléctico. Se oyen menos guitarras, más teclados, más instrumentación orquestal, los instrumentos de viento y de cuerda… Estos instrumentos ya estaban, sobre todo en Nunatak y Las Luces del Bosque (2014), pero en Nunatak y El Tiempo de los Valientes parece que lucen mucho más.

Adri: Sobre todo cuerdas. Los vientos dan un toque así como festivo y en este disco, realmente, sólo los hay en un par de temas. Hay un par de momentos muy llamativos en Romper el Cielo y Sigues en Pie que se vuelven protagonistas, pero en el resto hay más cuerdas y teclados. Como dices, se mantiene un poco, la esencia natural y orgánica del primer disco.

Nando: Ha sido algo natural, no ha sido buscado. Las canciones pedían eso.

Adri: Yo asocio los vientos a un estado de ánimo y las cuerdas a otro. Y las cuerdas me parecen más versátiles, pueden ser alegres o tristes. Pero un viento triste… por lo menos trompeta, que es lo que nosotros más usamos, es complicado. Seguro que se puede, pero en nuestro universo las trompetas sirven un poco para venirse arriba.

Es llamativo porque mucha gente las utiliza en estudio pero pocos se plantean llevarlas en directo, pero vosotros sí.

Adri: En la gira de este disco vamos a rizar el rizo en ese sentido. Vamos a ir con un set con secuencia, nos vamos a meter en el mundo de lanzar cosillas en directo. Tampoco nos vamos a volver locos con ello porque no es la esencia de Nunatak, pero sí que vamos a lanzar ciertas cosas. Vamos a ir con metrónomo… con un nivel técnico importante para nosotros.

Nando: Va a abrir más el sonido. Lo va a hacer más expansivo.

Adri: El directo de Nunatak va a ser mucho más potente.

En el showcase de presentación del disco habéis mencionado que la canción La Hora de los Valientes hace referencia a las mujeres que os han inculcado esta valentía en vuestras vidas. Entonces, ¿por qué no es La Hora de LAS Valientes?

Adri: Tienes toda la razón. Pero no quiero entrar en temas lingüísticos, que sé que son una historia muy ardua con la que me puedo meter en un jardín. En este caso es un plural sin género. Entendemos que se podría haber puesto una “x”. Pero entiendo la pregunta.

Me ha llamado la atención porque cuando escuché la canción no pensaba que hablara de mujeres. Luego os oí comentarlo en el concierto le he encontrado más sentido.

Adri: Porque la idea era coger el nombre del disco, y el disco sí que engloba ese plural sin género. Pero la verdad es que tienes razón, la canción se podría haber llamado El Tiempo de las Valientes.

Nando: Es que la canción sí que hace referencia a ellas, pero el título del disco hace referencia a todas las canciones, que todas tienen como trasfondo la valentía, pero no hablan hablan todas de mujeres.

Adri: Habría sido un contrapunto muy guay, maldita sea. La idea de ponerle ese nombre era para que se llamara exactamente igual que el disco. Pero claro, tienes razón que bueno, el español tiene esa idiosincrasia de que tiene género. Y, al final, usarlo de una manera u otra puede ser positivo o negativo. En este caso ha sido más falta de creatividad que de otra cosa.

Por otro lado, a mi me llama mucho la atención esta forma que tenéis de poner nombres a los discos. ¿Qué historia no estáis contando aquí? Porque a mi pones esos tres títulos que lleváis y me imagino una saga de fantasía épica.

Nando: A todos nos gustan las películas de aventuras y fantasía. Y era como una forma chula de clasificar estos discos el llamar a estos discos como a una saga. Son como aventuras diferentes. Y se asemejaba mucho a las películas que nos gustaban.

Aventuras diferentes de los mismos personajes…

Nando: Claro, los personajes no cambian, somos nosotros.

Adri: Son las vivencias de nosotros, de lo que nos preocupa y de lo que queremos hablar. Que realmente nos metemos, igual que con el “los” y el “las” o los “portavoces” y las “portavoces”, una vez acabamos con ese jardín, está el jardín de de qué demonios vamos a hablar en el siguiente disco. Porque el hecho de llevar ya tres discos con un hilo conductor conceptual te hace un poco esclavo de, en el siguiente disco, hablar de eso. Pero en el futuro lo solucionaremos.

Cada vez es menos común esto de crear discos con hilos conductores. Parece que se va por lo contrario, el valor del disco está cada vez más en entredicho en estos tiempos de Spotify y Youtube. Parece que cuanto más joven es el oyente, más propenso es escuchar canciones sueltas y listas recopilatorias.

Adri: Totalmente. Nosotros, precisamente por esa razón que tú dices, hemos sacado cuatro singles. Por darle vida al disco. Porque si sacas uno o dos, te comes un mojón. Porque la gente va a escuchar uno o dos. No queremos pecar de estar remando en un río a contracorriente en el sentido de estar intentando hacer discos cuando la gente, a lo mejor, no lo entiende o no va a funcionar. Nosotros hacemos lo que nos gusta. Yo creo que todos los discos de Nunatak van a seguir siendo así porque a mí me encanta.

Nando: Es que están las canciones, por un lado, que podemos sacar como singles o no. Y luego el disco es, quizá, algo más friki que hacemos para nosotros, para englobarlo de alguna manera.

Adri: Yo creo que hay gente a la que le gustan más este tipo de cosas.

A mí me parece un distintivo de la banda. Me gusta porque me llama la atención y, sobre todo, porque ya no hay tantas bandas que conciban el disco como una narrativa, y a mi me gustan los discos.

Adri: A nosotros realmente nos flipa todo el mundo de los 60 y los 70, donde los discos sí que importaban mucho. Y que ahí sí que es cierto que el nivel de paja mental en que se metían, nosotros no llegamos a ese nivel tan loquísimo, pero sí que el mundo del disco conceptual de los 60, nosotros buscamos un homenaje a eso. A nuestra manera. Me acuerdo de un disco de Dream Theater, ya ves, en las antípodas de Nunatak, pero que era una ópera rock.

Nando: Alice Cooper, Bowie… hay muchas bandas que lo han hecho.

También cuidáis mucho toda la parte artística y los videoclips, supongo que porque los consideráis parte de la misma narrativa.

Adri: Sí, cien por cien. Y aunque realmente ahora ya empezamos a tener cierta capacidad en los videoclips, pero hasta la fecha habían sido bastante caseros. Pero tienen nuestra esencia porque los hacemos nosotros. Así que yo creo que eso al final se agradece.

Nando: Eso se nota. Es como el sello de la banda que está ahí, la esencia. Si tu le encargas algo a alguien, aunque se lo expliques, no sabe bien transmitirlo. Aunque lo hagamos con menos medios, si la idea es original y es nuestra, es más auténtica también.

Nunatak y El Tiempo de los Valientes suena, realmente, mucho más optimista y enérgico que Nunatak y El Pulso Infinito (2016). En aquel había más baladas y éste es más diversión, casi fiestero. ¿Responde esto a algún estado anímico o es parte de la narrativa de la que estábamos hablando antes?

Adri: Sí, realmente no ha sido buscado.

Nando: Creo que es el mejor momento en el que estamos, con la gente con la que estamos.

Adri: En este disco no hay ninguna canción en la que yo arpegie. Todas las canciones son de acordes, de rasgueo. Eso para mí es súper significativo porque en el anterior disco hay tres o cuatro.

Nando: En este disco veo un par de canciones con el trasfondo algo más oscuro, Nadie Nos Va A Salvar y Susurro En El Viento, que son más calmadas. Pero todo lo demás es muy enérgico.

Adri: A nivel también de letras, esto sí que ha sido pensado, estaba la idea de hacerlas un pelín más directas. Hasta la fecha todas las escribía yo. Y tenía un estilo un poco más críptico, ambiguo… a mi me gusta que sean así las letras. Pero en este hemos cambiado un pelín y, manteniendo un poco la esencia de que tampoco sean “sota, caballo y rey”, pero que sí permitan que una persona que se ponga a escuchar la letra pueda saber de qué va. Nadie Nos Va A Salvar, por ejemplo, que es una canción oscura y con una letra triste, eso no nos suele pasar. Y creo que por ese lado me siento cómodo con todo este tipo de letras que no habíamos hecho hasta ahora. Y si bien, como dices, en el disco anterior había bastantes baladas, eran bastante positivas.

Toda vuestra música es bastante positiva, en realidad. Me da la impresión de que en los últimos años el indie español está saliendo, por fin, de ese bucle oscuro y deprimente, lleno de alegorías, metáforas y atmósferas sombrías. ¿Creéis que vuestro éxito se puede explicar, al menos en parte, como relacionado con estos cambios?

Nando: A mi me gusta que la gente sea fiel a lo que quiere hacer. Si sale en su grupo que de verdad quieren hacer eso, perfecto por ellos. Pero es como cuando pones el telediario, que te deprime tanto todo lo que pasa, que si tienes una oportunidad de encender ahí una llama y decir que no todo es jodido…

Adri: A mí no me vale el rollo de “enciendo el telediario y me evado”. En este disco lo que yo he tratado de hacer con muchas letras, como en Nadie Nos Va A Salvar, es asumir que la mierda va a pasar pero la valentía es coger toda la mierda que te pasa en la vida y ser capaz de afrontarla, aceptarla y seguir. Y no meterte en una cueva a lamentarte, sino ser capaz de seguir. Ese es un poco el rollo: un positivismo desde la mierda. Desde el fango, seguir. Y recordar que los problemas del primer mundo, son problemas del primer mundo. Que hay otros problemas que son, de verdad, problemas. Que nuestros problemas son una puta mierda.

Vuestra progresión como banda es muy canónica: empezasteis teloneando a bandas como Dry The River o Temper Trap, luego la Plaza del Trigo de un Sonorama… Y ahora, bueno, al escenario principal de los festivales no vais, pero al escenario “dos” sí. ¿Cómo va retroalimentando esto vuestra música?

Nando: Yo creo que es súper positivo. Cuanto más nos dejes, mejor vamos a amplificar nuestro sonido. Si nos dejas un escenario y una hora de puta madre, va a ser una experiencia genial para la peña. Yo siempre, desde nuestras primeras canciones, pensaba en grande. En las doce de la noche en un escenario principal, que podía sonar apoteósico.

Adri: Es complicado ese hecho. Yo no sé cómo lo hacen las bandas grandes que tocan en ese tipo de escenarios.

Nando: Es necesario ir desde abajo, también.

Adri: En los conciertos que hemos tocado de teloneros, que no era público nuestro, o en algún festival ante miles de personas, es imposible conectar con tanta gente que, en realidad, no han ido a verte a ti. Eso es lo que yo digo, que realmente, en el momento “festival” es jodido conectar. Y nosotros, como estamos en un slot de festival de menos gente, de una hora más temprana, aunque ya nos van saliendo cosas más guays, estamos acostumbrados a un aforo más pequeño, de cien o doscientas personas, y conectar con esa gente y verles las caras. Cuando te metes ya en una masa, “el muro” de gente en el que no ves ninguna cara… tiene que ser jodido. Para mí, en cuanto a retroalimentación, no me genera ninguna. Yo, cuanto más grande es el aforo y más gente hay, más me aíslo.

Nando: El ejemplo máximo fue el último Sonorama. Pensábamos que al ser el último día iba a haber menos gente. Pero “teloneábamos” a Camela en el camping. Pensábamos que iban a ir cuatro gatos y había más de diez mil personas. Yo es que soy fan de las salas, a muerte. Es que en ellas sudas con el grupo. Estás allí y lo vives a tope. Yo como fan de la música y de tocar, en una sala disfruto más. La transmisión de energía es más directa ahí.

Este accidente geológico, el nunatak, me hace preguntarme si es la ecología y el paisaje una de las cosas que os mueven a escribir.

Adri: En un principio sí. Sobre todo porque yo estudié Ciencias Ambientales, aunque nunca he ejercido de ello. He realizado mi parte de concienciación y de amor por la Naturaleza a nivel artístico. Me acuerdo perfectamente de la clase en la que me explicaron lo que era un nunatak a nivel ecológico, lo que significaba, y toda la repercusión que ha tenido en la ecología global. Y me enamoré, pensé que era un nombre guay para un grupo. En esa época acababa de terminar yo con otro grupo que tenía y pensé que si tenía otro en el futuro, lo iba a llamar así. Y en ese momento sí que estaba muy a tope con todo ese tema y me inspiraba un montón.

Ahora me inspiran otras cosas. Aunque, por ejemplo, en el último disco hay una canción, Susurro en el Viento, que es 100% de este tema. Es una canción un poco autobiográfica en el sentido de que quiero ayudar pero la cosa está tan jodida, que no sé cómo. Estoy viendo que la cosa se va realmente a tomar por culo y por mucho que yo haga a nivel individual, es muy complicado verlo traducido en una acción real. Es, básicamente, una conversación entre una persona que tiene esa idea y la Naturaleza que le responde y le dice “déjate de rollos y vente a la Naturaleza”.

“En Murcia hay mucha cultura de quedar y tocar. Hay muchísimas salas de ensayos baratas en Murcia capital”

¿Qué pasa en Murcia? ¿Cómo es que salen tantos grupos frescos de allí? Muchos piensan que es ‘la nueva Granada’.

Adri: Y van a salir más. En los locales ya vamos viendo grupos que en Madrid lo van a reventar.

Nando: Desde mi punto de vista ha sido todo el tema de las redes sociales y los medios los que han hecho que la gente vea lo que siempre ha estado ahí. Porque para mi en Murcia siempre ha habido grandes grupos.

Adri: Sí que es cierto, también, que es mezcla de eso y de que se ha dado la coyuntura de que hay tres o cuatro grupos que han abierto la veda: Second, Neuman y Varry Brava han abierto la puerta para que entráramos en un goteo Perro, Viva Suecia, nosotros…

Nando: Hay un germen ahí que hace que la gente se anime a tocar.

Adri: Hay mucha cultura de quedar y tocar. Hay muchísimas salas de ensayos baratas en Murcia capital.

Nando: También hay un circuito de salas para tocar. Y cuando sales de fiesta coincides con muchos músicos. Hay inquietudes comunes.

GIRA

28.04: A Coruña, FNAC Plaza Lugo.

28.04: Vilalba, FIV.

04.05: Murcia, WAM Estrella Levante.

13.07: Bilbao, Bilbao BBK Live

14.07: Ojén, Ojeando Festival

20.07: O Barco de Valdeorras, Silfest

08.08: Aranda de Duero, Sonorama Ribera

16.08: Beniel, Indie Beniel

18.08: Almería, Cooltural Fest

