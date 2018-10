Hay una “bruja Sabrina” nueva en territorio audiovisual. No es Sabrina Salerno, ni tampoco es Melissa Joan Hart, aquella joven actriz que dio vida en los años ’90 a Sabrina, cosas de brujas o Sabrina, la bruja adolescente, como se tradujo en Latinoamérica, y cuyas últimas apariciones en pantalla han sido en la TV movie del año pasado A Very Merry Toy Story y la serie cómica de terror Bobcat Goldwaith’s Misfits & Monsters que emite truTV en los Estados Unidos.

En este caso, se trata de una nueva versión, mucho menos cómica y con un nivel de producción y una profundidad de guion mayor que la original. Será el 26 de octubre cuando llegue a Netflix, pero ya conocemos algunos datos e imágenes de este remake. Con el título de Las escalofriantes aventuras de Sabrina, y con un reparto liderado por Kiernan Shipka (a quien hemos visto en series como Mad Men o Feud: Bette and Joan), nos presentará a una adolescente a punto de cumplir los 16 años y que “se debate entre el mundo de la magia de su familia y el mundo real de sus amigos”.

En el reparto también nos encontraremos caras conocidas como Michelle Gómez (conocida por sus papeles cómicos en Green Wing, The Book Group y Bad Education; o por ser la primera protagonista femenina en Doctor Who), Miranda Otto (reconocida por su papel como la doncella guerrera Éowyn en El señor de los anillos, pero con una trayectoria de más de treinta años), la joven Jaz Sinclair (que protagonizó dos taquillazos del cine juvenil reciente como Ciudades de papel y When the Bough Breaks) o Bronson Pinchot (que saltó a la fama hace más de treinta años por su papel en la serie Primos lejanos), entre otros.

Neo Sabrina