NSYNC no tenían aún hueco en la industria musical, pero se lo acabaron haciendo empezando por el fértil (por aquel entonces) mercado alemán. Ellos venían de Estados Unidos, pero quisieron ser la boy band del momento enterrando antes de tiempo a los Backstreet Boys. Quizás ese fuera su plan maestro, lo que en realidad consiguieron fue un trozo de pastel trufado de todo tipo de vicisitudes y situaciones rocambolescas en el camino.

La pasta necesaria a tal efecto la pondría inicialmente un magnate con un premonitorio apellido, Lou Pearlman, con el que acabaron enfrentados por querer llevarse más ganancias de la cuenta… la historia de siempre. Curioso y paradójico que el tema por el que sean más conocidos sea uno que entona una despedida: antes de ello, 56 millones de discos vendidos por el camino.

Llegaron desde la tierra de DisneyWorld, donde presumiblemente se cumplen todos los sueños, pero por momentos, la historia fue turbia como poco. Justin, Chris, Joey, Lance y JC Chasez tuvieron que probar las dos caras del éxito. Su citado padrino les llevó a juicio con la compañía BMG para que no cambiasen de disquera. Conclusión: cambio de discográfica y manager, aliándose con el de los citados Backstreet Boys.

Tras multitud de récords, duetos, apariciones en Los Simpsons o en Sabrina, la bruja adolescente, los muchachos empezaron a querer distanciarse. Ya fuese por querer cambiar de rumbo o disfrutar de los dividendos cosechados, en 2002 se acabó su producción discográfica, aunque no su vida comercial: ésta intentó alargar el chicle hasta el infinito y más allá.

Ahí es donde empieza el quid de este artículo. ¿Cómo sobrevivieron estos muchachos a que la gallina de los huevos de oro se terminase? De Justin Timberlake es mejor no contar nada, porque sonrojaría al resto: él sí supo irse a tiempo y coronarse como “el príncipe del Pop”.

Como si de algo premonitorio se tratase, la última actuación de N Sync juntos fue interpretando el himno de su país hace ahora más de una década. A partir de ese momento, y a sabiendas de que Justin ya había emprendido su carrera en solitario, el resto se las tuvo que ingeniar para no pasar al anonimato más instantáneo.

Los recopilatorios y apaños de canciones inéditas no hicieron sino certificar el citado alargamiento de chicle, algo agudizado por los tuits de los miembros del grupo, quienes llegaron a afirmar desconocer las canciones incluidas en estos experimentos comerciales.

A partir de ahí, un rosario de despropósitos:

Joey y Chris protagonizan Dead 7, un film de cowboys-zombies, escrito por Nick Carter para más señas, el rubito querubín de su otrora y antes citado grupo rival. Eso para empezar a hablar. Por separado la cosa no mejoró demasiado…

Joey Fatone ha aparecido esporádicamente en diferentes películas olvidables, en una versión musical de Red Riding Hood; en las tablas de Broadway participó en Rent o La tienda de los horrores y acabó prestando su voz en diferentes sketches cómicos del show de Seth Green. Luego participa en Dancing with the Stars, presenta un programa en la NBC y se deja ver en diferentes películas de Disney.

Chris Kirkpatrick, por su parte, fracasó con su marca de ropa y se enroló en diferentes bandas de punk rock ayudándoles en tareas de management e incluso cantando en una de ellas. Su “versatilidad” (otros lo llaman supervivencia) le hace prestar su voz a un personaje de una serie en Nickelodeon o a participar en un reality llamado Mission: Man Band. Os podéis imaginar en qué consiste: diferentes miembros segundones y olvidados de grupos que casi nadie recuerda se afanan en formar una banda llamada Sureshot… Mátame camión.

JC Chasez, a pesar de que fue recomendado por Justin, siempre le tuvo tiña a éste porque consiguió lo que jamás él verá ni de lejos a pesar de intentarlo. Grabó un discreto primer trabajo, y el segundo se quedó en el camino, así que dejó Jive Records para empezar a dedicarse a escribir canciones para otros. Ha participado en el último disco de Smokey Robinson, en el que la leyenda revisa sus clásicos. Como curiosidad decir que el avispado JC se marca (sin desentonar) My Girl con el propio Smokey, así que ni tan mal. Antes había aparecido como juez en un programa de la MTV llamado América’s Best Dance Cew y en diferentes series de televisión, sin pena ni gloria, todo hay que decirlo.

Dejamos lo mejor para el final: Lance Bass, el último en incorporarse a la banda, sustituto de un desconocido con nombre de mafioso italiano (Jason Galasso), se convierte en cosmonauta certificado por la NASA tras entrenar en Rusia durante varios meses. Que nosotros sepamos, aún no ha llegado al espacio. Así que en el camino fundó una productora cinematográfica, protagonizó junto a Joey (éste se apunta a un bombardeo) una película llamada On the Line. Siguió participando como actor en otras producciones, en ocasiones a modo de cameo I now Pronunce You Chuck and Larry (2007) o en Tropic Thunder (2008). Antes, tendría tiempo de salir del armario y declararse gay y, de paso, contarlo todo en una autobiografía llamada Out of Sync.

¿Queda vida después de ‘N Sync? No lo sabemos, pero tienen que buscar una fecha para plasmar sus huellas en el Hollywood Boulevard en este 2017. Esperemos que lo consigan… por aquello del baño de multitudes y, por supuesto, por los viejos tiempos.

NSYNC