“La cultura, ese invento del gobierno”, decía Chicho Sánchez Ferlosio allá por 1984, quizás profetizando un nuevo absolutismo en nuestro país, no ya dictatorial y represivo sino cultural e inocuo, aunque sin duda igual de manipulador. En ese mismo año orwelliano nacía en la antigua Yugoslavia el NSK, un colectivo de colectivos que replantearía los principios de autoría, deconstruiría el socialismo y abordaría el totalitarismo subyacente en el capitalismo. Ahora, el Museo Reina Sofía pasa revista al colectivo hasta el 8 de enero con la exposición NSK del Kapital al Capital.

El colectivo Neue Slowenische Kunst estaba formado por tres grupos fundadores –el grupo IRWIN de artes visuales; Laibach, una banda de música industrial; y el grupo de teatro SNTS– todavía en el marco de la antigua República Federal Socialista de Yugoslavia. Estos tres grupos estuvieron unidos por los principios de la retrovanguardia basados en el asociacionismo y bebieron de la vanguardia rusa, la Bauhaus y Fluxus como principales influencias. La colaboración, la libre circulación de ideas entre los miembros individuales y los colectivos, un explícito copyleft, así como la mutua colaboración y la organización conjunta de movimientos y acciones concretas fueron sus principales motores.

Surgió así una de las más potentes experiencias dentro de la explosión cultural de la Yugoslavia de los años ochenta, durante la Guerra Fría. NSK fue un colectivo aglutinador de colectivos y agrupaciones que abordaban diversas disciplinas y concibió una serie de departamentos –New Collectivism, The Department of Pure and Applied Philosophy, Retrovision, Film y Builders– que vertebraron la teoría y la práctica del principio estético de la retrovanguardia que, abiertamente contrapuesta a la invención de novedades, adoptaba la lógica del ready-made, renunciando a la autoría individual y al juicio personal en favor del concepto de grupo.

En este escenario de derrumbamiento del gobierno socialista yugoslavo y la entrada del capitalismo, el colectivo concibió manifestaciones artísticas que no solo criticaban las contradicciones y debilidades de los sistemas socialistas durante los años finales de la Guerra Fría, sino que además anticipaban de manera visionaria los peligros del surgimiento de un nuevo orden mundial, en el que el capitalismo iba camino de convertirse en un nuevo totalitarismo tecnológico.

“Si el mecanismo totalitario consiste en la fabricación del futuro mediante la manipulación del pasado, la retrovanguardia de NSK recupera y adapta el pasado como reflejo del presente (…) Todo un ejemplo a seguir y una invitación a la lucha en tiempos en los que la ideología se puede comprar en el Mercadona“

Se reapropiaron además de la lógica del poder en la que mezclaban elementos simbólicos e iconográficos de diferentes tradiciones artísticas o sistemas políticos. Su estética postpunk, frívola y agitadora, estuvo a punto de meterlos entre rejas por diseñar un cartel para conmemorar el cumpleaños de Tito apropiándose de una imagen del artista nazi Richard Klein. Esta actitud apropiacionista recuerda con nostalgia a aquel arte urbano y político que tuvo lugar en Madrid en los noventa con colectivos como Estrujenbank, los plantillazos de Preiswert, LSD o La Fiambrera.

En el caso de NSK, esta provocadora identificación con símbolos y actitudes fascistas evidencia unos vínculos sociales que están ocultos y que es necesario empezar a desactivar mostrando su poder de seducción en carne propia. La apropiación y transformación de los símbolos totalitarios del Bloque de la Europa Oriental, formó su identidad como “artistas de estado”. Leales a una minuciosa disciplina colectiva, abrieron consulados, diseñaron insignias y pusieron en circulación pasaportes del NSK: un “Estado en el tiempo” que llevaba al extremo la paradoja de la identidad estatal para desvelar la cara B de los órdenes ideológicos del momento. Si el mecanismo totalitario consiste en la fabricación del futuro mediante la manipulación del pasado, la retrovanguardia de NSK recupera y adapta el pasado como reflejo del presente.

Tras esto, hay todo un intento de denuncia y revelación de la transformación de las estructuras totalitarias que se esconden tras la apariencia de los sistemas políticos ya sean estos dictaduras o democracias. Todo un ejemplo a seguir y una invitación a la lucha en tiempos en los que la ideología se puede comprar en el Mercadona.

NSK del Kapital al Capital